2026, anul marilor spectacole cosmice: eclipse totale, superluni și misiuni spre Lună

Luna și soarele vor fi vedetele cerului în 2026, un an care promite unele dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului.

De la eclipse totale vizibile în regiunile polare, la superluni strălucitoare și o paradă rară a planetelor, până la revenirea astronauților în apropierea Lunii, calendarul cosmic al noului an este unul dens și impresionant.

Pe lângă misiunile spațiale ambițioase, oamenii de știință urmăresc și efectele unui Soare tot mai activ, care ar putea aduce aurore spectaculoase în zone neașteptate. În paralel, cercetătorii observă și cazul rar al unei comete venite din afara sistemului nostru solar.

