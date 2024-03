„Nu mai sunt atât de tânără”. Reacția Simonei Halep după înfrângerea de la Miami Open

Săptămâna aceasta, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis și a participat la primul său turneu după 18 luni.

„Cineva mi-a spus: "Dacă aş primi un dolar pentru fiecare zâmbet al tău, aş fi bogat la finalul zilei". Am zâmbit mult pentru că primesc atât de multă afecţiune din partea oamenilor”, a declarat Halep pentru WTA Insider.

Halep a vorbit pentru WTA Insider despre emoţiile legate de revenirea sa în tenis.

„De fapt, când eram în avion, i-am spus mamei mele că eram super emoționată pentru că nu ştiam la ce să mă aştept de la oameni. Când ai o perioadă atât de dificilă, nu ştii cum te vor vedea sau cum te vor trata oamenii. Dar în prima zi, a fost incredibil. Aşa că apoi stresul a dispărut şi nu m-am mai stresat în acest sens. Am ştiut că pe teren va fi bine. Publicul a fost incredibil. Aşa că afecţiunea pe care am primit-o este chiar mai mult decât tot ce am avut până acum”, a spus Halep.

După înfrângerea de la Miami Open, Simona a mărturisit că, totuși, simte că a jucat un meci bun.

„Sincer, nu am o idee foarte clară despre ce nu am făcut bine astăzi (n.r. marţi) şi ce am greşit. Ştiu că am ratat câteva mingi pe care în mod normal nu ar fi trebuit să le ratez. Dar, sincer, simt că am jucat un tenis bun. Aşa că, în primul rând, am nevoie de un antrenor care să mă ghideze puţin. Aştept să mă antrenez cu Carlos Martinez. Am stabilit o perioadă de probă. El a lucrat cu Svetlana [Kuzneţova], prietena mea şi jucătoarea mea de tenis preferată. Îi admir munca. Aşa că, sper să ne înţelegem foarte bine şi vom obţine rezultate bune. Dar, în primul rând, trebuie să vorbesc cu el şi el trebuie să mă vadă pentru a-mi spune unde sunt, pentru că, singură, este dificil să îţi stabileşti nivelul”, a spus fostul numărul 1 mondial.

Povestind despre reacția pe care a avut-o când a primit decizia de la TAS, Simona a spus că a fost fericită că se putea întoarce pe terenul de tenis.

„Vorbeam cu avocaţii mei şi zâmbeam. Le-am spus: "Băieţi, decizia este corectă". Eram atât de fericită. Aveam lacrimi după ce am terminat convorbirea cu ei. Eram fericită că adevărul a ieşit la iveală şi că decizia a fost corectă. Aşadar, 18 luni de stres au luat sfârşit, iar eu puteam acum să mă duc să joc tenis. Pentru că cel mai dificil lucru a fost că nu am putut să merg să văd un meci de tenis. A fost un dezastru pentru un jucător de tenis. Pentru că am fost suspendată, nu am putut nici măcar să mă uit la un meci de tenis [la un turneu]. Aşa că a fost dificil”, a spus sportiva, conform news.ro.

Simona Halep a fost întrebat și ce planuri are pe viitor în materie de tenis. Sportiva a spus că nu mai este atât de „tânără” și că trebuie să își gestioneze bine revenirea.

„A fost totul atât de rapid. Ca să fiu sinceră, mă gândeam că voi reveni pe zgură pentru a avea puţin timp să respir şi să mă liniştesc. Dar sentimentul pozitiv a fost atât de mare şi am avut în jurul meu câteva persoane care mi-au spus că trebuie să merg pentru a simţi din nou energia. A fost decizia corectă, cea mai bună decizie de a veni la Miami, pentru a simţi energia, pentru a simţi dragostea oamenilor şi pentru a simţi din nou libertatea. Nu am un plan. Vreau să joc cât mai mult posibil pentru a-mi recăpăta ritmul. Sunt bătrână. Nu mai sunt atât de tânără şi trebuie să gestionez foarte bine revenirea. Nu vreau să mă accidentez. Majoritatea oamenilor mi-au spus să fiu îngrijorată pentru că 18 luni înseamnă mult şi trebuie să o iau încet. Aşa că trebuie să vorbesc cu Carlos şi vom decide împreună, cu siguranţă.

Vreau doar să mă bucur de plăcerea pe care o am. A fost incredibilă săptămâna aceasta. Chiar dacă am pierdut în primul tur, nu contează. Nu este vorba despre tenis în aceste zile. Este vorba despre sentimentele mele personale, despre cum mă simt ca om, iar eu mă simt minunat. Aşa că vreau să păstrez acest sentiment şi vreau să mă ajute în turneele viitoare, pentru că ştiu că sunt foarte entuziasmată acum, dar vor fi momente în care voi fi ca şi cum aş întreba "De ce sunt aici?". Aşa că va fi dificil, într-un fel, dar vreau să fac lucrurile mai uşoare, bucurându-mă de joc”, a spus Simona.

