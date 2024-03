L'Equipe: Halep a arătat că este în formă, dar dificultăţile sale la serviciu au condamnat-o în faţa Paulei Badosa

La 569 de zile de la ultimul său meci la US Open 2022, Simona Halep a revenit marţi în circuit. Între New York şi Miami, unde şi-a reluat cariera graţie unui wild card, românca a fost prinsă de patrula antidoping şi suspendată timp de patru ani, înainte de a-şi vedea pedeapsa redusă la nouă luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, la începutul lunii martie. Fostul număr 1 mondial şi-a putut relua cariera imediat după aceea, dar dificultăţile sale la serviciu au condamnat-o în faţa Paulei Badosa (1-6, 6-4, 6-3), scrie lequipe.fr.

Românca în vârstă de 32 de ani, vizibil în formă, a avut nevoie doar de câteva puncte pentru a reveni în ritm, iar spaniola, care suferă de ceva vreme de o problemă la spate (s-a retras din turneu înainte de Indian Wells), a fost cea care a părut să fie lipsită de formă.

Totuşi, Halep a devenit din ce în ce mai imprevizibilă pe serviciul său (10 duble greşeli de-a lungul meciului) şi, cu umărul drept vizibil dureros, a apelat la fizioterapeut la finalul actului secund.

Masajul, care a durat câteva minute, nu a schimbat cu nimic soarta setului şi nici nu a revigorat-o cu adevărat pe româncă, care a început să dea semne majore de frustrare. Cu break foarte rapid în setul decisiv, ea a revenit pentru a prelua serviciul adversarei sale, dar răgazul a fost de scurtă durată şi a putut să dea din nou din cap cu frustrare pe bancă după ce a pierdut din nou primul game. Badosa nu a mai cedat frâiele de data aceasta, în ciuda faptului că a suferit o sperietură la piciorul stâng în ultimele game-uri.

Comeback Complete ????@PaulaBadosa turns it around, rallying to defeat Halep in a fabulous R1 affair at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/jvLwpXw3T7