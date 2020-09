VIDEO. Novak Djokovici a fost descalificat de la US Open după ce a lovit un arbitru cu mingea

La scorul de 5-6, după un break al adversarului, în primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta către fundul terenului, aparent fără intenţia de a viza pe cineva.

Mingea a lovit în figură o femeie arbitru de linie, care s-a prăbuşit la pământ. Sârbul şi-a cerut scuze, dar a fost descalificat.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg