De ce a ales Miki Buzărnescu să se confrunte cu restricțiile COVID la US Open

Jucătoarea de tenis Miki Buzărnescu se va confrunta cu o serie de restricții la turneul US Open, din cauza măsurilor sanitare determinate de pandemia de coronavirus.

Campioana româncă a povestit la „Interviurile lui Vitalie”cum va decurge competiția în condițiile COVID-19.

US Open se va desfășura între 24 august și 6 septembrie, iar românca a ales să participe. Anul acesta însă, restricțiile sanitare nu înseamnă numai lipsa spectatorilor, ci o serie de alte interdicții aplicate jucătorilor, a povestit Mihaela.

„Din cauza problemelor de acolo cu coronavirusul, totul e acolo foarte strict, sunt foarte multe reguli care trebuie să le adaptăm, n-ai voie să ieși afară, decât la club, la hotel...din ce am înțeles n-ai voie să ieși din hotel, nu poți să te plimbi ca-n anii trecuți, cum puteai mânca în mai multe locuri. Suntem cazați cât mai aproape de bază, nu suntem cazați în centrul New Yorkului cum a fost până acum, nu avem spectatori, sunt destule reguli și pe teren, impuse, cu prosop, cu mingi, nu mai avem couching, dar fiind un Grand Slam, toată lumea joacă ca să ajungă pe tabloul unui Grand Slam, și să-și arate forma cea mai bună acolo. Sigur că sunt riscuri, de aceea unii jucători au refuzat să participe”, a declarat Mihaela.

Primul lucru când va ajunge la hotel va fi un test COVID, după care este obligată să nu părăsească camera 24 de ore, până la aflarea rezultatului.

„Dacă Doamne ferește pentru cineva se întâmplă să fie pozitiv, atunci este eliminat din competiție, trebuie să stea acolo carantinat 7 sau 14 zile, și apoi este trimis acasă. Cum a fost și la Palermo pentru o jucătoare care a fost depistată, asta i s-a întâmplat și asta ni se va întâmpla oricăruia”, a explicat Miki Buzărnescu.

Totuși, ea a vrut să meargă anul acesta la US Open, în ciuda riscurilor, și i-a explicat motivul corepondentului PROTV Vitalie Cojocari.

„Am acceptat pentru că eu am o pauză foarte mare de competiții și cred că e cazul să încep să joc, și mai ales că șansa mea cu clasamentul actual, nefiind înghețat, mi-a alocat un loc pe tabloul principal al unui Grand Slam, e o oportunitate pentru oricine și îmi asum acest risc, îmi doresc mult să joc, plus că este un turneu foarte drag, mi-a plăcut foarte mult să joc la US Open, de când eram junioară și am decis să încep participarea la competiții cu acest concurs”, a spus Miki.