VIDEO. Incident regretabil la Brăila. Sportiv lovit cu pumnul în față de un antrenor, înaintea festivității de premiere

Pugilistul Gabriel Șchiopu, campion la această disciplină sportiv, a primit un pumn în figură din partea antrenorului Bogdan Dobrescu, chiar înaintea festivității de premiere.

Gabriel Șchiopu, un sportiv de 21 de ani de la Petrolul Ploieşti, participant la Campionatul Naţional de Box Under 22, care se desfăşoară în această perioadă la Brăila, a fost lovit cu pumnul în zona feţei de un antrenor, în sala Clubului Sportiv Municipal, la faţa locului fiind solicitată intervenţia poliţiei, care a întocmit în acest caz dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

"Joi, la ora 17,10, un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din judeţul Prahova, a sesizat prin apel 112 faptul că, în timp ce se afla într-o sală de box de pe raza municipiului Brăila, ar fi fost lovit de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din judeţul Prahova. Tânărul a depus plângere penală, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, poliţiştii continuând cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", potrivit IPJ Brăila.

Conflict mai vechi între cei doi

Antrenorul Mihai Bogdan Dobrescu l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe sportivul Gabriel Şchiopu de la Petrolul Ploiesti, spărgându-i arcada, conflictul dintre cei doi fiind unul mai vechi.

Directorul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Brăila, Ana Maria Necoară, a declarat, pentru AGERPRES, că antrenorului respectiv, care desfăşoară servicii de voluntariat la CSM Brăila, i s-a interzis dreptul de a mai intra în sală şi de a mai participa la antrenamente, până la o decizie care va fi luată luni de comisia de disciplină care va analiza acest caz.

"Antrenorul nostru, care este antrenor voluntar la club, este de domiciliu din Ploieşti. Sportivul este tot din Ploieşti şi, din câte am înţeles de la persoane aflate în anturajul lor, între cei doi exista un conflict mai vechi. Respectivul tânăr a sunat la 112, a venit poliţia aici şi cazul este în cercetarea poliţiei. Nu este normal ce s-a întâmplat, un antrenor nu are voie să facă aşa ceva, este strict interzis şi cu siguranţă va avea de suferit. Luni se va întruni comisia de disciplină, care va analiza acest caz şi va dispune măsurile care se impun într-o astfel de situaţie. Din momentul petrecut aseară, nu mai are voie să ajungă la copii, nu mai are voie să vină în sală, nu mai are voie la antrenamente, până vom lua o decizie. Am vorbit personal cu el aseară şi i-am cerut să plece. Şi Federaţia Română de Box urmează să ia o decizie în acest caz", a declarat Ana Maria Necoară.

Campionatul Naţional de Box Under 22 este în plină desfăşurare la Brăila, finalele fiind programate duminică, 12 decembrie.