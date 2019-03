Val de reacții pe social media după victoria Biancăi Andreescu. ”Ireal. Mult prea bine”

Bianca Andreescu, canadianca de origine română, a provocat un val de reacții în intreaga lume după ce a câștigat duminică finala Indian Wells.

Bianca (18 ani), locul 60 WTA, a învins-o cu 6-4, 3-6, 6-4, pe germanca Angelique Kerber, locul 8 WTA. Ea va urca acum pe locul 24 WTA, după ce la sfârșitul anului trecut se afla pe 178 WTA.

"Dacă crezi în tine, orice e posibil. Cum mi-a spus şi mama mea de-a lungul anilor: dacă munceşti din greu şi ai vise măreţe, poţi realiza atât de multe lucruri!", a spus Bianca după meci.

Iubitorii de tenis din toată lumea i-au transmis felicitări prin postări pe rețelele sociale. Printre cei care i-au transmis mesaje se numără și premierul Canadei, Justin Trudeau, Nadia Comăneci sau fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

That was such a fun final! Incredible performance from Bianca Andreescu to win the @BNPPARIBASOPEN. Wow. Just WOW! — Anne Keothavong (@annekeothavong) March 17, 2019

Unreal @Bandreescu_ ????????. Way too good. First of many ???????????? congrats girl #gocanada — Denis Shapovalov (@denis_shapo) March 17, 2019

Wow! Huge congrats to @Bandreescu_!! Making quite the mark this year ???? — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 17, 2019

Well done ladies. A hell of a women’s final ???? Heck of a WTA tournament actually. Congrats Bianca. 1st of many for sure. — Darren Cahill (@darren_cahill) March 17, 2019

From a wild card to the Indian Wells champion – Bianca Andreescu just made history. Congratulations, @Bandreescu_! #BiancaRising ???????????? https://t.co/0IBTOfcZQH — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 18, 2019

A star is born, congratulations @Bandreescu_ what a fighter you are. — Rod Laver (@rodlaver) March 17, 2019

