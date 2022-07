Suma impresionantă pe care o va încasa Simona Halep după calificarea în optimile de finală de la Wimbledon

Imago

Simona Halep s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon. Românca a învins-o pe poloneza Magdalena Frech cu scorul 6-4, 6-1.

Simona Halep a învins-o pe Magdalena Frech după doar 66 de minute.

„A fost un meci bun. E întotdeauna dificil să joci pe iarbă, iar astăzi, vântul nu a făcut meciul ușor, dar mă bucur că m-am calificat. E o plăcere să joc la Wimbledon. Am amintiri grozave de aici și încerc să mă bucur de fiecare zi în parte. Mă ajută mult că am câștigat turneul, îmi dă mare încredere, dar fiecare oponentă e dificilă. Vreau să o iau meci cu meci, ăsta e lucrul cel mai bun pe care pot să îl fac. A doua săptămână e mai grea, dar și prima, din cauza emoțiilor. Acum am ajuns în a doua săptămână și abia o aștept, mai ales că voi juca din nou sub privirile acestui public grozav”, a spus Simona Halep, conform sport.ro.

După calificarea în optimile de finală de la Wimbledon, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 190.000 de lire sterline.

Simona a ajuns astfel la cea de-a zecea victorie consecutivă pe iarba londoneză. Campioană la Londra în 2019, Simona Halep a bifat astfel a zecea sa victorie consecutivă în Grand Slam-ul pe iarbă.

Citește și Gestul inedit făcut de Kirsten Flipkens după meciul cu Simona Halep - GALERIE FOTO

Citește și Iga Swiatek, învinsă în turul trei la Wimbledon



În optimimile de finală ale turneului londonez, Simona Halep va juca împotriva spaniolei Paula Badosa, 24 de ani, locul 4 WTA, care în turul trei a trecut de Petra Kvitova, scor 7-5, 7-6 (4).

Reamintim că în 2021 Simona Halep nu a participat la Wimbledon din cauza unei accidentări.