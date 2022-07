Gestul inedit făcut de Kirsten Flipkens după meciul cu Simona Halep - GALERIE FOTO

Simona Halep a câștigat meciul cu Kirsten Flipkens, scor 7-5, 6-4. Partida a fost cu totul specială pentru că a marcat retragerea sportivei belgiene, în vârstă de 36 de ani, din proba de simplu a tenisului feminin.

Kirsten Flipkens s-a declarat onorată să joace ultimul meci de simplu al carierei împotriva Simonei Halep. La finalul meciului, Halep și Flipkens s-au îmbrățișat în loc să-și strângă clasic mâna la fileu. Jucătoarea din Belgia a izbucnit în lacrimi după acest moment, sprijinindu-se pe umerii lui Halep.

Presa i-a cerut jucătoarei din Belgia să ofere câteva cuvinte de final de carieră. Aceasta a răspuns, vizibil emoționată, spunând: „Atât de multe și de puține”.

„Emoțiile m-au ajuns din urmă, a fost meciul meu de rămas-bun. Să îmi închei cariera într-un meci cu o campioană ca Simona, pe un teren ca acesta, cu un public atât de numeros, e un vis.(...)Am câștigat turneul la junioare, în 2003, iar în 2013 am fost semifinalistă. Wimbledon va rămâne mereu special pentru mine. Sunt recunoscătoare că mi-am putut lua „La revedere!” împotriva unei mari campioane, în fața unui public minunat,” a punctat Kirsten Flipkens, în discursul său de retragere, conform sport.ro.

"This is my farewell match." ???? ????

Prepare your tissues. An emotional @FlipperKF graciously finishes her singles career at Wimbledon ????????#Wimbledon pic.twitter.com/qVdZHoOzSW