Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul doi la Wimbledon. VIDEO

Halep nu a avut mari probleme cu Muchova şi s-a impus după un meci care a durat 64 de minute, potrivit News.

În turul doi, sportiva din Constanţa va evolua contra învingătoarei din meciul dintre belgianca Kirsten Flipkens, locul 190 mondial, şi britanica Jaimee Fourlis, locul 150 mondial, venită din calificări.

În turul doi la Wimbledon mai sunt calificate din România Sorana Cîrstea, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Ana Bogdan, în timp ce Gabriela Ruse a părăsit competiţia.

Simona Halep returns in style ????

The Romanian impresses in her first #Wimbledon appearance since lifting the title in 2019 @Simona_Halep pic.twitter.com/dkDASlO5nD