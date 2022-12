Stadionul Wembley, luminat în culorile Braziliei în semn de omagiu pentru Pele | FOTO

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a anunţat că celebrul arc de oţel de la stadionul Wembley a fost luminat în culorile Braziliei, în semn de omagiu după decesul lui Pele.

„Toţi cei care iubesc fotbalul îl iubesc pe Pele. Talentul său unic a luminat jocul şi a inspirat fotbalul. Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui, către Confederaţia de fotbal din Brazilia şi poporul brazilian”, a anunţat FA, conform BBC.

Wembley has been lit up for Pele ❤️ pic.twitter.com/zvam9gmRdd