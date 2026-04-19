Potrivit unui comunicat al MAI, prin această decizie este celebrat nu doar un antrenor, ci 'o instituție a fotbalului românesc, european și mondial'.

Sursa citată subliniază că Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea durabilă se construiește prin cunoaștere și muncă neîntreruptă, redefinind modul în care se joacă fotbalul.

'Format în spiritul disciplinei și al inteligenței tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze școli de joc și să inspire generații. De la performanțele din România până la consacrarea internațională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovație și rigoare. La conducerea unor echipe prestigioase, din România și din Europa, a reușit ceea ce puțini pot revendica: nu doar trofee, ci o identitate de joc, un model de organizare și o cultură a performanței', precizează MAI.

Comunicatul subliniază că, dincolo de rezultate, Mircea Lucescu a fost 'un mare pedagog' al fotbalului, capabil să inspire, să motiveze și să formeze caractere, devenind pentru mulți 'un mentor și un bun părinte'.

'În momentele de încercare, în contexte politice sau sociale complicate, a rămas fidel principiilor sale, demonstrând o remarcabilă forță interioară și demnitate profesională. Această verticalitate îi conferă nu doar respectul lumii sportive, ci și admirația publicului larg. Mircea Lucescu nu este doar un simbol al performanței, ci și o punte între generații, între școli de gândire sportivă, între tradiție și modernitate. Prin tot ceea ce a realizat, el a ridicat standardele și a arătat că România poate da lumii nu doar talente, ci și lideri autentici', mai arată MAI.

Fostul mare fotbalist și antrenor Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.