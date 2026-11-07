The Times a publicat mai multe fragmente, dezvăluind în special pasajul care relatează ziua de 5 mai 2018, când scoţianul a suferit o hemoragie cerebrală la domiciliu, potrivit News.ro.

„Totul a început să se întunece în jurul orei 7 dimineaţa. Atunci m-am trezit, cuprins de o durere de cap teribilă care mă ţinuse treaz aproape toată noaptea şi m-am prăbuşit imediat pe un suport de pantofi. Mi-am recăpătat cunoştinţa abia 24 de ore mai târziu, când m-am trezit la Spitalul Regal Salford”, a scris Ferguson, înainte de a adăuga că „între 75 şi 85% dintre persoanele de peste 60 de ani care suferă un incident ca al meu mor din cauza lui”, dar că, pentru el, salvarea a venit de la soţia sa, Cathy.

Ferguson povesteşte astfel: „Am supravieţuit pentru că soţia mea era jos când a auzit toţi pantofii căzând de pe suportul de pantofi pe podeaua de sus. Dacă nu ar fi fost acolo, Arbitrul din Rai ar fi putut fluiera finalul pentru mine.”

Convalescenţa sa a fost lungă („chiar dureroasă, fără vin roşu”, a spus el), dar a fost reuşită, culminând cu mult aşteptata sa revenire în tribunele de pe Old Trafford pe 22 septembrie.

„Primirea pe care am avut-o din partea fanilor de pe Old Trafford în acea zi a însemnat mai mult pentru mine decât orice am trăit vreodată - mai mult decât atunci când am fost la Aberdeen după victoria noastră în Cupa Cupelor, mai mult decât în ​​timpul diferitelor parade sub confetti când conduceam United şi chiar mai mult decât la sfârşitul ultimului meci din cariera mea. Am simţit că sunt primit înapoi din morţi”, spune Ferguson despre „acel moment extraordinar” pe care l-a trăit alături de Cathy, salvatoarea sa.

Ferguson se retrăsese de cinci ani - după ce câştigase 38 de trofee în cei 26 de ani în fruntea echipei United - în momentul în care a suferit o hemoragie cerebrală, la vârsta de 76 de ani.