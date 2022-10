Singurul mod în care Simona Halep poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare după ce a fost prinsă dopată

Potrivit Agenției Naționale Antidoping din România, campioana poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare numai dacă își demonstrează total nevinovăția.

Decizia va fi luată de Federația Internațională de Tenis, dupa că Simona își va prezenta apărarea. Sportiva și antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, spun că sunt gata să lupte pentru aflarea adevărului. "Te susțin 100%, Simona, până la capăt", i-a transmis antrenorul.

Avertismentul transmis de primul antrenor al Simonei Halep

Simona Halep a picat un test anti-doping pentru prima data in stralucita ei cariera iar anuntul a facut inconjurul lumii. Firicel Tomei, primul său antrenor, crede ca sunt mai multe moduri prin care substanta ar fi putut sa ajunga in probele recoltate jucatoarei de tenis dupa turneul de la US Open.

Firicel Tomei, primul antrenor al Simonei Halep: "Din câte știu, ea a fost testată înainte de turneu, în America, și a fost testată după turneu, în România. Probele sunt negative. Cine poate arăta că a fost o greșeală de laborator? Dacă excludem lucrurile acestea, rămâne posibilă greșeala unui om din echipa Simonei. Problema e dacă nu se găsește un vinovat, asta e aiurea, pentru că Simona va rămâne singura care va duce această umbră. Patru ani să ieși din tenis, e imposibil de revenit, nu mai are nici un rost".

Doar în ultimii trei ani, Simona Halep a trecut cu bine de zeci de teste anti-doping la competiții. Roxadustat, substanța cu care a fost depistată a fost introdusă încă din 2018 pe lista substanțelor interzise în competitiile sportive. Indiferent de cantitate sau concentrația depistată la teste, sportivul este suspendat chiar și dacă demonstrează că nu a ingerat-o conștient. Substanța oferă o rezistență mai mare la efort.

Gabriela Andreiașu , directorul Agenției Naționale Anti-Doping din România: "Sportiva noastră are o suspendare provizorie obligatorie, măsură pe care o poate contesta la forul internațional care decide dacă o ridică sau nu. Pe parcursul suspendării nu are voie să participe în nicio calitate la activitatea sportivă, nu doar în tenis. Eliminarea perioadei de suspendare există în circumstanțe speciale. Însă vorbim de o sportivă de mare performanță, cu acces la resurse financiare, umane, experți în domeniu și există principiul responsabilității stricte. Sportivii sunt direct raspunzători de ceea ce au în organismul lor".

Actualul antrenor al Simonei, Patrick Mouratoglou nu a dorit să comenteze în presa subiectul, însă a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj pentru Simona: "Te susțin 100% în această luptă, Simona! Până la capăt!".

Mai multi sportivi îi iau apărarea Simonei și cred că totul este o greșeală.

Mesajul Soranei Cârstea pentru Simona Halep

"O știu pe Simona destul de bine de decenii întregi și cred cu tărie ca ea nu s-ar atinge de bună voie și cu bună credință de vreo substanța dopantă. Tenisul reprezintă fair-play și prin asta se pun rivalități deoparte. Sunt de părere că este un jucătoare grozavă, care a câștigat prin intermediul propriilor merite", a transmis Sorana Cîrstea.

La rândul ei, Mihaela Buzărnescu a spus: "Îți ținem pumnii! Știm cu toții ce luptătoare ești!".

Care sunt cele mai cunsocute cazuri de dopaj din tenis

Alți mari sportivi din lumea tenisului au trecut prin experiențe similare. Maria Sharapova a fost depistată pozitiv în anul 2016 la meldoniu, o substanță adăugată pe lista Agenției Antidoping cu o lună înainte ca rusoaica să fie depistată pozitiv în sferturile de la Australian Open.

Sportiva din Federația Rusă a recunoscut că a luat medicamentul, dar că nu știa că fusese interzis. Tribunalul de Arbitraj pentru Sport i-a redus pedeapsa de la doi ani la un an și trei luni, însă Sharapova a jucat și la alte competiții, pentru că organizatorii i-au oferit multiple derogări.

Simona Halep a reacționat atunci și a declarat că practica transmite un mesaj greșit tinerilor sportivi.

Andre Agassi si Martina Hingis au fost, de asemenea, depistați pozitiv la metamfetamină respectiv cocaină. Americanul a recunoscut că devenise dependent și a fost suspendat de ATP doar pentru trei luni întrucât infracțiunea fusese comisă înainte să fie înființată Agenția Mondiala Antidoping.

Pe de altă parte, elvețianca Hingis a fost suspendată timp de doi ani din toate circuitele, deși ar fi făcut mai multe teste în particular, care au ieșit negative.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 22-10-2022 19:02