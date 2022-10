Soțul Serenei Williams, ironic cu Simona Halep după ce a fost depistată pozitiv: ”Ce purtați de Halloween anul acesta?”

Omul de afaceri Alexis Ohanian a repostat vineri noaptea un tweet de-al său din 2019, când a purtat un tricou cu un mesaj împotriva drogurilor la un meci pe care soția sa, Serena Williams, îl susținea la US Open cu marea sa rivală Maria Sharapova, depistată și ea pozitiv la un test antidoping, în 2016.

Ohanian avea atunci pe tricou logo-ul campaniei antidrog DARE (Drug Abuse Resistance Education), mesaj pe care soțul Serenei Williams a considerat să-l reia imediat după aflarea știrii cu Simona Halep.

(It's a look that never goes out of style, apparently)