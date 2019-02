Simona Halep: „Nu vreau să-mi iau antrenor pe următoarea perioadă”

Agerpres

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, că nu plănuiește să își angajeze un antrenor în perioada următoare, astfel că o să meargă la turneele de la Indian Wells și Miami cu actuala echipă.

„Am alături de mine cei trei băieţi care sunt foarte ok şi încearcă să mă ajute cu tot ce este nevoie. Vasile (n.r.; - Antonescu) este un sparring-partner foarte, foarte bun şi îmi dă încredere atunci când ne antrenăm, Teo are grijă de pregătirea mea fizică, iar Andrei are grijă să fiu aptă pe teren. Cred că am o echipă puternică, mă simt bine cu ei şi cred că atmosfera într-o echipă este cea mai importantă. Încerc să mă coordonez singură în ceea ce am de făcut pe terenul de tenis, nu este uşor, dar probabil o să şi progresez mai mult. În momentul acesta şi aşa este planul, nu vreau să-mi iau antrenor pe următoarea perioadă, dar cum bine ştim şi s-a văzut la început de an, am spus ceva şi am schimbat, nu se ştie niciodată. Vreau să trăiesc zi de zi şi să văd ce-mi oferă viitorul", a declarat Halep, la Digi Sport, informează News.ro.

Simona Halep a anunţat după turneul de la Doha că nu va continua colaborarea cu antrenorul Thierry Van Cleemput. Românca a colaborat cu tehnicianul belgian doar la competiţia care s-a încheiat sâmbătă.

