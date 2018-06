Simona Halep, la semifinala câștigată de Rafael Nadal. Cine a însoțit-o

El s-a calificat vineri în finală, după o victorie în trei seturi în faţa argentinianului Juan Martin Del Potro.

La partidă a asistat și Simona Halep, care va juca sâmbătă în finala de la Paris cu Sloane Stephens. Simona s-a dus la meciul lui Nadal însoțită de Ion Țiriac. Imagini cu cei doi au fost postate pe pagina de Twitter a turneului Roland Garros.

A World No.1 watching a World No.1...@simona_halep takes her seat for the @RafaelNadal @delpotrojuan match.#RG18 pic.twitter.com/q4cNYTvgE3