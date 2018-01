Simona Halep - Karolina Pliskova, 6-3, 6-2, la Australian Open. Românca s-a calificat în semifinale

AFP

Simona Halep, numărul 1 mondial, s-a calificat în semifinale la Australian Open, după un meci câștigat în fața cehoaicei Karolina Pliskova, cu scorul 6-3, 6-2.

Simona Halep este prima româncă care ajunge în semifinale la Australian Open. Jucătoarea noastră, lider mondial WTA, are acum semifinale la fiecare turneu de Grand Slam.

Simona Halep s-a declarat extrem de fericită la sfârșitul partidei și și-a amintit de meciul din 2008, atunci când a fost în semifinale la Australian Open la juniori.

"Mă bucur mult că sunt în semifinale. Am mai fost în 2008, la juniori. E un sentiment plăcut. Este minunat să joc pe această arenă. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am știut că a trebuit să mă deplasez mai bine și să nu mai ratez. A început să deschid terenul, am servit bine. Totul a mers conform planului.

Cred că sunt solidă la retur. Antrenez asta. E foarte important pentru mine să fac adversarul să se teamă. M-am bucurat că am început să o trimit în spatele terenului. E un secret, nu pot să vă spun cum citesc serviciul. Data viitoare poate își va da seama.

Citește și Simona Halep a dezvăluit cum a sărbătorit calificarea în sferturi la Australian Open

Sigur o sa fie diferit meciul următor. Kerber pune multe mingi în teren, se deplasează bine. Trebuie să domin meciul. Vreau să mă bucur de această fază a competiției.

Derren mă ajută foarte mult să mă relaxez în timpul meciurilor. Intru mereu fericită pe teren. Îi mulțumesc".

"It's really nice to be in the semis... For sure it wasn't my best start, but I knew I had to restart which I did."@Simona_Halep steams ahead to her first #AusOpen semifinal! pic.twitter.com/7gXSSQNdgl — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 6-2. Românca se califică în semifinale la Australian Open, unde va juca împotriva germancei Angelique Kerber.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 5-2. Halep este la un game de câștigarea meciului.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 4-2. După două mingi de break salvate, Pliskova își câștigă game-ul și rămâne în meci.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 4-1. Simona câștigă game-ul și este la doar două puncte distanță de câștigarea meciului.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 3-1. Adversara Simonei își face serviciul și întrerupe astfel seria de 9 game-uri reușit de jucătoarea noastră.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 3-0. Nouă game-uri la rând câștigate de Simona. Românca este tot mai aproapte de a câștiga meciul.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 2-0. Simona lovește foarte bine, se deplasează fără probleme și Pliskova are mari dificultăți în a închide punctele.

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 1-0. Simona începe bine setul secund, după un game dificil, în care Pliskova a avut șansa unui break.

Make it seven straight. Leads Pliskova 1-0 in the second.#AusOpen pic.twitter.com/8XKbWuROte — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3, 0-0. A început setul doi. Halep servește prima.

SETUL II

Simona Halep - Karolina Pliskova 6-3. Simona câștigă primul set. Românca a reușit o revenire spectaculoasă după ce adversara ei a condus cu 3-0.

No.1 doing No.1 things ????????@Simona_Halep wins six straight games to take the first set 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/i9LsljIPqI — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Simona Halep - Karolina Pliskova 5-3. Halep este la un game de câștigarea meciului. A servit foarte bine în acest game și Pliskova nu a avut posibilitatea să domine schimburile.

Simona Halep - Karolina Pliskova 4-3. Simona Halep domină autoritar setul.

Four on the trot! Pliskova's power overwhelming early but @Simona_Halep has settled nicely. Up a break, 4-3.#AusOpen pic.twitter.com/RUuQR6fW4p — #AusOpen (@AustralianOpen) 24 ianuarie 2018

Simona Halep - Karolina Pliskova 3-3. Jucătoarea noastră are o evoluție tot mai bună. A reușit un game excelent, câștigat la 0.

Simona Halep - Karolina Pliskova 2-3. Simona Halep își ia break-ul înapoi și se apropie de Pliskova.

Simona Halep - Karolina Pliskova 1-3. După câteva schimburi mai spectaculoase în care Simona își arată atuurile, jucătoarea noastră își câștigă primul serviciu.

Simona Halep - Karolina Pliskova 0-3. Karolina a servit excelent și a avut încă din startul fiecărui punct un avantaj considerabil, dominând schimburile.

Simona Halep - Karolina Pliskova 0-2. Simona nu pare să fi intrat în ritmul meciului și îi permite adversarei sale să facă primul break.

Simona Halep - Karolina Pliskova 0-1. Cehoaica a câștigat primul game al meciului. După ce a fost condusă cu 40-15, Simona a returnat mai bine și a egalat scorul.

Simona Halep - Karolina Pliskova 0-0. Meciul a început. Pliskova servește. Halep va juca cu germana Angelique Kerber dacă va trece de acest meci.

Simona Halep - Karolina Pliskova. Halep o înfruntă miercuri, după ora 6:00, pe Pliskova, locul 6 mondial, în sferturile de finală de la Australian Open 2018. Meciul va fi transmis livetext pe www.stirileprotv.ro.

Meciul Simona Halep - Karolina Pliskova va fi cel de-al treilea de pe arena Rod Laver, după meciurile Angelique Kerber - Madison Keys și Hyeon Chung - Tennys Sandgren.

Învingătoarea din meciul Simona Halep - Karolina Pliskova, din sferturile de finală de la Australian open 2018, va da piept în semifinalele Australian Open cu câștigătoarea din meciul Angelique Kerber - Madison Keys.

Caroline Wozniacki şi Karolina Pliskova păstrează şanse de a urca pe primul loc în clasamentul WTA

Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorită, şi Karolina Pliskova (Cehia), a şasea favorită, sunt singurele jucătoare care o mai pot detrona pe românca Simona Halep din poziţia de lider al clasamentului mondial din tenisul profesionist feminin, însă ambele trebuie să joace finala turneului Australian Open.

Halep, care anul trecut a pierdut în primul tur la Melbourne, va juca în sferturile primului turneu de Mare Şlem al anului cu Karolina Pliskova, pe care a învins-o de cinci ori în şase confruntări.

Caroline Wozniacki a învins-o în sferturi pe Carla Suarez Navarro (Spania).

Wozniacki e obligată să joace finala la Melbourne pentru a avea o şansă să fie numărul 1 WTA, potrivit site-ului circuitului profesionist feminin. Dacă Halep şi Wozniacki se califică în finală, campioana va pleca de la Melbourne din postura de lider mondial.

Karolina Pliskova trebuie să câştige titlul pentru a avea o şansă să urce pe primul loc în lume. Dacă Halep se califică în semifinale, Pliskova iese din cărţi pentru primul loc mondial.

Halep va ocupa unul din primele trei locuri în clasamentul WTA după Australian Open. Va cădea pe locul al treilea doar dacă pierde în sferturi, iar Pliskova o învinge în finală pe Wozniacki.

Wozniacki va fi în primele patru din lume după turneul australian. Daneza poate deveni numărul unu WTA pe 29 ianuarie, la şase ani după ce a fost ultima dată lider mondial, cea mai lungă perioadă de acest fel.

Pliskova va reveni în Top 5, calificarea în semifinale îi va asigura locul 4 în lume, calificarea în finală o va propulsa pe 3, putând ajunge chiar pe primul loc, dacă va câştiga titlul, Wozniacki nu va ajunge în finală, iar Halep în semifinale.

Simona Halep, după victoria cu Osaka: Sunt bucuroasă că sunt din nou în sferturi la Australian Open

Numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a declarat, luni, că este bucuroasă pentru a treia sa calificare în sferturile de finală ale turneului Australian Open, după ediţiile din 2014 şi 2015.

"Am jucat destul de bine şi sunt bucuroasă că sunt din nou în sferturi de finală (la Australian Open", a declarat Halep după victoria de luni, 6-3, 6-2 cu japoneza Naomi Osaka, în optimi, la Melbourne. "Nu mă aşteptam la acest lucru al debutul turneului din cauza accidentării mele", a mai spus Halep, citată de site-ul WTA.

Românca s-a referit şi la starea gleznei sale, în conferinţa de presă de după meci: "Nu sunt sigură, pentru că am alergat mult. Poate m-am obişnuit cu durerea şi nu mă mai gândesc aşa mult că se poate întâmpla ceva. Iau fiecare punct la rând şi încerc să joc sută la sută, ceea ce s-a cam întâmplat azi, să alerg normal, să alerg mult."

Halep nu a acuzat oboseala după meciul din turul al treilea cu americanca Lauren Davis, care a durat aproape patru ore (3 h 45 min). ''M-am resimţit (după meciul din turul al treilea), dar nu aşa rău. Acest turneu se transformă într-un maraton pentru mine, dar mă bucur că încă sunt aici'', a afirmat Simona Halep.

''În prima zi după meci (cu Davis, n. red.) am fost destul de bine, dar noaptea trecută a fost dificilă, nu am putut dormi. Mă durea peste tot. Dar am dormit două ore înainte de meci şi a fost perfect. Am fost odihnită, m-am simţit bine".

Românca a comentat şi evoluţia sa din meciul cu Osaka: "Ştiam că ea loveşte mingea foarte puternic şi a trebuit să o alerg mult. Acesta a fost planul discutat înainte de meci cu echipa mea. Am încercat, de asemenea, să o împing în spatele terenului, pentru a nu putea domina jocul. Eu am dominat, am venit des la fileu şi am încheiat punctul când am simţit că e momentul''.

Osaka a comis 31 de erori neforţate în acest meci, în timp ce Halep a făcut doar 18, situaţia la winners fiind egală, 22-22.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer