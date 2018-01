Simona Halep, în conferința de presă: Nu a putut să dorm noaptea trecută, aveam dureri peste tot

Simona Halep a declarat, luni, după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open, câ în noapte dinaintea partidei cu Naomi Osaka nu a putut să doarmă, din cauza durerilor avute, după meciul de aproape 4 ore cu Lauren Davis.

"Prima zi după meci (n.r. - cu Lauren Davis) a fost apropae ok. Noaptea trecută a fost grea, nu am putut să dorm. Mă durea peste tot. Dar am dormit două ore înainte de meci şi a fost suficient", a declarat românca, într-o conferinţă de presă.

Ea este bucuroasă de faptul că a putut să o învingă pe Naomi Osaka repede: "A fost mult mai bine (n.r. - că a avut un meci scurt). Sunt bucuroasă că mi-am putut regăsi ritmul deoarece nu este uşor când eşti foarte obosită. Dar am ştiut ce trebuie să fac şi am făcut foarte bine."

În sferturile de finală ale AusOpen, Simona Halep va evolua cu una dintre dintre sportivele cehe Karolina Pliskova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6 (5-1 în întâlnirile directe), şi Barbora Strycova, locul 24 WTA şi cap de serie numărul 20 (4-1).

"Meciul următor nu va fi uşor pentru că e în sferturile de finală ale unui grand slam. Acum e din ce în ce mai greu. Am jucat împotriva lor, ştiu cum o să fie. O să fie un nou meci, unul diferit", a spus ea.

După turneul de la Melborune, Halep ar urma să evolueze la o competiţie în Rusia.

"Sunt înscrisă la Sankt Petresburg, dar vom vedea. Nu ştiu, trebuie să văd când termin aici, apoi voi avea cu siguranţă câteva zile libere. Trebuie să merg la control din nou, să fac un RMN", a precizat Halep.

Simona Halep, locul I WTA, şi-a egalat cea mai bună performanţă la Australian Open, calificarea în sferturile de finală, după victoria obţinută, luni, cu scorul de 6-3, 6-2, în faţa japonezei Naomi Osaka, locul 72 WTA, într-o oră şi 19 minute.

Anul trecut, Halep a fost eliminată de americanca Shelby Rogers, cu 6-3, 6-1, în primul tur. Cea mai bună performanţă a Simonei Halep la Melbourne este calificarea în sferturi, în 2014 (înfrângere în faţa sportivei slovace Dominika Cibulkova) şi 2015 (eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova).

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer