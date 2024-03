Simona Halep s-a întors în țară după ce TAS i-a redus pedeapsa. Prima reacție a sportivei: „Adevărul a ieșit la suprafață”

Românca spune că, imediat după anunțarea verdictului, a primit mesaje de la mai multe nume din tenis. Primul, de la legendara jucătoare americană Chris Evert.

În pas alert și cu zâmbitoare, Simona Halep și-a făcut apariția pe aeroportul Otopeni în jurul orei 3 dimineața. După aflarea veștii că se poate întoarce din nou pe teren, sportiva a luat avionul spre România din Dubai, pentru a sărbători alături de familie.

Înainte să răspundă întrebărilor presei, a făcut câteva poze cu fanii.

Reporter: Care a fost prima reacție când ai afat?

Simona Halep: „M-am bucurat foarte tare, pot spune că am avut și lacrimi pentru că am așteptat foarte mult acest verdict. Adevărul a ieșit la suprafață și în sinea mea mereu am știut că nu am făcut nimic și nu am luat nicio substanță interzisă niciodată și nici nu am avut această intenție. Mă bucur că s-a judecat corect și mă bucur că pot să joc tenis”.

Rămasă fără antrenor, Halep spune că vrea să-și formeze noua echipă în următoarele zile. Și-ar dori foarte mult să participe la Jocurile Olimpice. Ca să ajungă în această vară la Paris, Simona trebuie să aibă și o participare la echipa națională în cupa Billie Jean King, lucru care s-ar putea întîmpla în aprilie, în meciurile contra Ucrainei. Dar totodată ar trebui să se plaseze și în primele 400 de jucătoare ale lumii, iar pentru asta are nevoie să joace în cat mai multe turnee. Chiar și-așa, decizia finala va aparține organizatorilor.

Simona Halep: „Cred că șansele sunt minime pentru că nu am clasament, dar dacă până atunci voi reuși să câștig câteva meciuri am o șansă în plus. O să fac tot ce pot ca să joc la olimpiadă, asta e sigur”.

În acest context, apărarea sportivei este de părere că ea merită cu prisosință o reparație morală și materială.

Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep: „Din punctul meu de vedere, da. Să nu uităm că Simona este în situația unui condamnat care a executat o pedeapsă mai lungă decât cea pe care trebuia să o execute și pe care și-a asumat-o din prima clipă și care acum ar trebui cumva să îi fie atenuată în vreun fel, nu știu în ce modalitate toată această suferință îngrozitoare pe care a trebuit să o suporte”.

Prof. Jean Claude Alvarez: „Ea a pierdut 7-8 luni în care ar fi putut să joace. Ea nu se mai află azi în clasamentul mondial pentru că au ținut-o departe 16 luni. Este scandalos! Cariera unui sportiv nu durează 40 de ani, nici 30, ci doar câțiva ani. Nu poți să faci un sportiv să piardă așa 16 luni. A fost o pauză mult prea lungă. Să ne amintim că de-abia după 6 luni și-au schimbat interpretările privind datele din pașaportul biologic. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate să vii după 6 luni și să spui, a, dar analizele prelevate acum 6 luni nu sunt bune?”

Apropiații spun că Simona a primit deja și invitația de a participa pe tabloul principal la turneul de la Miami care va începe curând, dar nu s-a decis încă dacă va merge acolo.

