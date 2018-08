Șoc la US Open. Simona Halep, eliminată în primul tur de Kaia Kanepi, locul 44 WTA

Halep, care a fost nervoasă şi şi-a pierdut de multe ori serviciul, s-a înclinat după o oră şi 15 minute, în faţa unei adversare cu o evoluţie agresivă, care a comis puţine greşeli. Primul set, controlat clar de sportiva baltică, a durat doar 29 de minute. Halep a avut o revenire în setul 2, după ce a fost condusă cu 0-3, apropiindu-se la 2-4 şi egalând apoi, 4-4, dar nu a găsit resurse pentru a salva situaţia.

"I have always loved being in New York. I like the atmosphere. I like being here. I love the courts and the climate, and I think that the courts suit my game really well."@KanepiKaia



Read More: https://t.co/3OhhZ8ITeo#USOpen pic.twitter.com/eH48lCbWIB