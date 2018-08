Ce scrie presa internațională după eliminarea Simonei Halep în primul tur la US Open

La restul turneelor de Grand Slam, doar în alte cinci cazuri s-a mai întâmplat aşa ceva.

Românca a pierdut luni în faţa jucătoarei estoniene Kaia Kanepi (44 WTA) în două seturi, 6-2, 6-4.

”Nu a durat mult până când noul Stadion Louis Armstrong a oferit prima surprinză din istoria sa. Kaia Kanepi a trimis unde de șoc în prima zi a US Open, doborând-o pe Simona Halep, numărul 1 al lumii, în primul tur”, scrie osopen.org.

Simona Halep is by no means the only Grand Slam top seed to fall at the first hurdle --> https://t.co/ZXpeCAyhHK pic.twitter.com/U9miElpJ0w

"Nu îmi aduc aminte de un număr unu mondial care să aibă un asemenea parcurs la turneele de Grand Slam", a scris și Christopher Clarey, jurnalist la New York Times.

Simona Halep has played in 34 Grand Slam tournaments and lost in the first round in 12 of them, including this year's US Open to Kaia Kanepi. Can't remember any established No. 1 with that sort of rollercoaster record at the Slams