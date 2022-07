Simona Halep - Elena Rybakina, azi, ora 17:00, în semifinalele turneului de la Wimbledon. Ce au declarat cele două jucătoare

În "sferturi", jucătoarea din Constanța a trecut de americanca Amanda Anisimova, 20 de ani, locul 25 WTA, scor 6-2, 6-4.

La rândul ei, Elena Rybakina a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, 29 de ani, locul 44 WTA, scor 4-6, 6-2, 6-3.

Simona Halep o conduce pe Elena Rybakina la meciurile directe

Până acum, Simona Halep și Elena Rybakina s-au întâlnit de trei ori. Primul lor meci a avut loc în 2019, la Wuhan, în "optimi" și nu nu a fost deloc fericit pentru campioana noastră: Din cauza unei accidentări pe care a suferit-o în primul set, Halep s-a retras la scorul de 5-4 pentru adversara sa.

În schimb, celelalte două dispute au fost câștigate de Simona Halep. În 2020, românca a învins-o pe Rybakina în finala de la Dubai, scor 3-6, 6-3, 7-6. Un an mai târziu, "Super-Simo" a trecut reprezentanta Kazahstanului la US Open, în turul 3, scor 7-6 (11), 4-6, 6-3.

Simona Halep se așteaptă la un meci dificil cu Elena Rybakina

Chiar dacă a învins-o de două ori pe Rybakina, Simona Halep a declarat că va avea parte de un meci dificil în semifinalele de la Wimbledon.

"Ei bine, știu că servește foarte bine, mă aștept la asta. Voi încerca să returnez primul ei serviciu, să o pun în teren. Știu că este o jucătoare care are un serviciu puternic. Am jucat împotriva ei de câteva ori.

Sunt sigură că are multă încredere în ea, fiind acum în semifinale aici, la Wimbledon. Dar este un nou meci, o nouă provocare. Sunt pregătită pentru el și voi încerca să dau totul pentru a-mi fructifica șansa.

Mă bazez pe experiență, multe meciuri. Am fost în această poziție. Așa că atunci când ești în această poziție, următoarea dată te simți mai bine. Te simți ca și cum ai fi fost acolo, te simți mai bine. Ai învățat unele lucruri din acele momente.

Sunt mereu deschisă să învăț. Așa că de fiecare dată când am ceva nou în interiorul meu despre ce s-a întâmplat, și încerc să dau tot ce am mai bun pentru a mă descurca mai bine data viitoare", a spus, într-o conferință de presă, Simona Halep.

Rybakina: "Cheia va fi serviciul meu"

La rândul său, Elena Rybakina a afirmat: "O să încerc să fac tot ce pot, să încerc să mă bucur pentru că joc împotriva unei mari campioane. Am avut bătălii grele înainte. Cred că în acest joc cheia va fi serviciul meu, jocul agresiv. Ea este o mare campioană. Se mișcă foarte bine, citește foarte bine jocul. Încerc doar să fac tot posibilul, să mă concentrez pe lucruri pe care le pot controla: serviciul meu, loviturile mele, emoțiile.

Da, au fost meciuri foarte dure în trecut. Îmi amintesc că la Dubai am pierdut în tiebreakul din decisiv, am fost foarte aproape. Și la US Open la fel, acolo am fost puțin accidentată.

Până la urmă știu doar că trebuie să joc până la final pentru că ea este o luptătoare grozavă. Indiferent de scor, trebuie să mă concentrez pe jocul meu, pe planul meu. Trebuie să fiu mai stabilă și, de asemenea, încrezătoare în unele momente".

Elena Rybakina putea fi interzisă la Wimbledon

Elena Rybakina s-a născut și a crescut în Moscova, capitala Rusiei. Cu toate acestea, sportiva reprezintă Kazahstanul din 2018. Ea și-a schimbat naționalitatea din dorința de a primi mai multe fonduri și sprijin din partea Federației.

Dacă ar fi reprezentat în continuare Rusia, Rybakina nu ar fi putut participa la ediția din acest an a turneului londonez. Motivul? În contextul războiului din Ucraina, jucătorii de tenis ruși și bieloruși au fost interziși la Wimbledon.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 07-07-2022 08:04