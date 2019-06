Simona Halep - Amanda Anisimova, live text, în sferturile Roland Garros

Simona Halep - Amanda Anisimova trebuia să se dispute miercuri, însă ploaia a dat peste cap planurile organizatorilor, astfel că meciul a fost amânat pentru joi, ora 13:00.

Meciurile programate miercuri la turneul de tenis de la Roland Garros, inclusiv sfertul de finală dintre românca Simona Halep, deţinătoarea titlului, şi americanca Amanda Anisimova, au fost anulate din cauza ploii, au anunţat organizatorii turneului parizian de Mare Şlem, citaţi de AFP.

Partida dintre Halep şi tânăra Anisimova (17 ani) trebuia să aibă loc de la ora 15:00 (ora României) pe terenul ''Philippe Chatrier'', în timp ce partida dintre americanca Madison Keys şi australianca Ashleigh Barty era programată de la aceeaşi oră, pe terenul ''Suzanne Lenglen''.

Meciul care îl opunea pe românul Filip Cristian Jianu, cap de serie numărul 15, şi americanul Brandon Nakashima, al treilea favorit, a fost întrerupt de ploaie la scorul de 5-5 şi 30-0 pentru Nakashima.

Federaţia Franceză de Tenis va înapoia banii pe biletele pentru meciurile de miercuri, iar spectatorii care au avut bilete pentru meciurile de miercuri să aibă acces gratuit la partidele de joi, de pe terenurile ''Suzanne Lenglen'', dacă sunt locuri disponibile, şi pe alte terenuri.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a câştigat ancheta pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii mai în circuitul profesionist feminin, a anunţat, miercuri, site-ul WTA.

.@Simona_Halep slid into this pass and May's Shot of the Month presented by @Cambridge_FX--> https://t.co/rpR56Ri0o7 pic.twitter.com/ShkA1XZQZ8