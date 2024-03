Simona Halep a plecat la Miami. Românca va participa „cu emoții” la turneul din SUA: „Nu știu ce va fi”

Halep nu a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

“Nu ştiu ce va fi, am emoţii, dar mă bucur că revin pe teren. Când mi-am făcut bagajul, parcă nu ştiam ce să-mi mai pun geantă. Vreau să văd cum mă simt, e un turneu bun, mi-a plăcut mereu. Vreau să iau săptămână după săptămână şi să văd cum îmi revin în formă. Va fi dificil“, a declarat Halep la plecarea din România.

Halep a plecat la Miami alături de mama ei şi a spus că în SUA vor merge şi tatăl şi fratele ei.

Ea a reiterat faptul că îşi doreşte să joace la Jocurile Olimpice şi a spus că ultimele zile au fost obositoare din punct de vedere emoţional.

Turneul de la Miami începe la 17 martie, potrivit News.ro.

Halep s-a simțit trădată

Simona Halep a declarat, joi seara, că în timpul procesului de doping de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a aflat că proba de sânge care i-a fost prelevată la Bucureşti a fost păstrată fără să se respecte regulile.

Ea a dezvăluit că s-a simţit trădată ştiind că din cauza unei greşeli făcute de laboratorul din România îi putea fi distrusă cariera de 25 de ani.

"A apărut problema cu sângele. A fost ceva foarte şocant... pentru că după 6-7 luni au venit şi mi-au spus că sângele meu este în neregulă, când toate testele mele de sânge au fost negative. Niciodată nu a fost găsită nicio substanţă interzisă în sângele meu sau să fi fost ceva pozitiv. Absolut niciodată. Am fost atât de şocată când a apărut treaba cu sângele că nici nu am realizat documentele, de unde au venit, cum sunt. Doar vorbeam cu avocaţii. Pentru mine a fost şocant că se întâmplă ceva cu sângele meu, când totul este normal. Am descoperit de unde vine treaba cu sângele la Lausanne, în timpul procesului, când eram în sală. Pe ecranele din mijloc a apărut documentul cu sângele, dar nu am realizat. Fratele meu a venit şi mi-a zis să mă uit că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi în dreapta scria 'Bucureşti, România'. Atunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putut să zic nimic şi nu înţelegeam cum e posibil ca eu să fiu suspendată patru ani pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc, este inexplicabil. Îmi e greu şi acum, am foarte multe emoţii, pentru că a fost cel mai mare şoc din viaţa mea. Să ştiu că proba prelevată la Bucureşti, când eu stau la 10 minute de laborator, a fost testată neţinându-se cont de regulile de păstrare. Nu a fost păstrat sângele la temperatura care trebuia. Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatură greşită. Dar şi aşa, proba mea de sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj. Bineînţeles că şi cei de la tribunalul de la Lausanne au fost şi ei surprinşi că se poate întâmpla aşa ceva, mai ales că eram în acelaşi oraş şi eram foarte aproape de laborator. Iar eu mi-am exprimat şi acolo dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, prin reavoinţă sau pur şi simplu pentru că nu respecţi persoana pe care o testezi. Nu se poate să se întâmple aşa ceva la nivel atât de înalt. Am fost foarte dezamăgită şi sunt foarte dezamăgită. De aceea, revenind la cuvântul trădare, pot spune că asta am simţit. Eu nu cer niciodată să fiu favorizată, dar ţin foarte mult să se respecte nişte reguli şi să fiu testată aşa cum trebuie. E dezamăgitor să văd că nu s-a putut respecta acest lucru aici", a afirmat jucătoarea la postul Antena 3, potrivit Agerpres.

