Simona Halep a câştigat competiţia pentru cea mai frumoasă lovitură a anului în tenis

Românca Simona Halep, numărul unu mondial, a fost desemnată câştigătoarea competiţiei pentru cea mai frumoasă lovitură a anului 2018 în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA).

Halep a ieşit învingătoare cu o minge trimisă în cros peste fileu dintr-un unghi foarte mic la meciul său cu Agnieszka Radwanska de la Miami, la scorul de 6-3, 2-6, 40-0, pierdut ulterior cu 3-6 în decisiv.

Celelalte candidate în finală au fost poloneza Agnieszka Radwanska, taiwaneza Su-Wei Hsieh şi tunisianca Ons Jabeur.

ICYMI, @Simona_Halep chased down this Radwanska drop shot to earn our 2018 WTA Shot of the Year presented by @Cambridge_FX! pic.twitter.com/xafe1jLISh