Simona Halep a aflat că are hernie de disc. Mesajul sportivei

Simona Halep a dezvăluit, marți, că are hernie de disc, după ce a fost supusă unui RMN.

„Am fost supusă unui RMN și am aflat că am hernie de disc. Voi vorbi cu doctorii zilele următoare și sper să mă întorc în curând pe teren”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebok a Simonei Halep.

Sportiva le-a mulțumit fanilor săi pentru mesajele de sprijin.

Simona a declarat, luni seară, la revenirea la Bucureşti, că s-a confruntat cu dureri mari la spate la turneele din China.

"Nu ştiu exact ce am, am dureri la spate, mâine voi face un RMN şi sper să nu fie ceva grav. Acum sunt mult mai ok, am fost puţin mai stresată, mâine voi şti mai multe. Eu am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am antrenat foarte bine înainte de US Open, pentru că am fost dezamăgită acolo, însă la Wuhan mi s-a blocat spatele şi mi-a fost greu să joc. A fost greu, am jucat meciuri şi la Wuhan, durerea s-a dus în picior. Prioritatea este să-mi revin şi sper să pot juca următoarele turnee", a declarat Halep, conform news.ro.

Simona Halep, locul 1 mondial, a abandonat, duminică, în meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la China Open, sportiva română retrăgându-se după primul set, din cauza problemelor fizice. Halep a abandonat după primul set, câştigat de sportiva tunisiană, scor 6-1.

