S-au tras la sorți meciurile din optimile Ligii Campionilor. Barcelona - PSG, cap de afiș

Barca a fost în optimile de finală ale competiţiei în fiecare an din 2004-2005, câştigând 14 din cele 16 dueluri, relatează Agerpres.

Catalanii au pierdut două din primele trei confruntări, cea mai recentă fiind contra lui Liverpool în 2006/07, însă a câştigat ultimele 13, inclusiv dubla cu Napoli în ediţia 2019/20 (1-1 în deplasare, 3-1 acasă).

PSG are în optimi un bilanţ de 4 victorii şi 3 eşecuri. Parizienii au reuşit să întoarcă un eşec cu 1-2 în faţa formaţiei Borussia Dortmund, cu 2-0 pe teren propriu, în ediţia 2019/20, punând capăt unei serii de trei eliminări consecutive.

Ultimul duel direct dintre Barcelona şi PSG, în optimile ediţiei 2016/17 a Champions League, a fost unul memorabil. Francezii au câştigat cu 4-0 în tur, dar Barca a întors scorul pe Camp, 6-1, Neymar (acum la PSG) marcând două goluri.

Mai reţine atenţia confruntarea dintre Atletico Madrid şi Chelsea, în timp ce Lazio Roma, cu singurul român angrenat în competiţie, Ştefan Radu, va avea o misiune dificilă, contra deţinătoarei trofeului, Bayern Munchen.

Partidele din prima manşă vor avea loc pe 16-17, respectiv 23-24 februarie, iar partidele din manşa secundă se vor juca în zilele de 9-10, respectiv 16-17 martie.

Programul duelurilor din optimi este următorul:

Borussia Moenchengladbach - Manchester City

Lazio Roma - Bayern Munchen

Atletico Madrid - Chelsea

RB Leipzig - Liverpool

FC Porto - Juventus Torino

FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla FC - Borussia Dortmund

Atalanta Bergamo - Real Madrid

