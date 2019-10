Reacție controversată din staff-ul Simonei Halep la adresa Biancăi Andreescu

Cosmin Hodor, manager de comunicare al Simonei Halep, a postat un mesaj, pe pagina de Instagram, în care critică decizia părinţilor Biancăi Andreescu, ca fiica lor să reprezinte Canada şi nu România.

Imagini cu mesajul în galeria foto

"Astăzi, Simona, ne-a arătat odată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanţă la nivel înalt; românii trăiesc cu ideea greşită că rămânând în România nu pot face performanţă. Bianca este o campioană a Canadei, iar propunerea Simonei pentru noi este să fim campionii pentru România. Trebuie să mulţumim şi părinţilor Simonei care nu au ales ideea finanţării unei alte ţări şi a juca pentru un alt steag. Asta este propunerea mea, să spună povestea unei alegeri; alegerea unui român de a face performanţă sub steagul României şi că dacă românii vor alege să lupte sub un alt steag nu vom avea o Românie mai bună", a scris Hodor pe Instagram, potrivit News.ro.

Mesajul, criticat pe Instagram

Mesajul lui Hodor a primit numeroase critici pe Instagram.

"Pentru ce să ataci o fată care face performanță chiar sub alt steag. Statul canadian a investit in ea poate cand nimeni nu stia că ajunge o mare jucatoare. Bravo Simonei, dar daca nu avea parinti care sa o sustina si ea o ambitie mare nu facea nimic. Ce cu patriotismul asta mai bun de o cauza mai buna?", a scris un internaut.

"Cam dezamagitor acest post. Lumea migreaza de cand lumea si pamantul. Asta nu inseamana ca nu mai valoreaza tara de unde au plecat. Sau ca isi uita cultura si background-ul. Sunt multe exemple in tenis: Mladenovic, Bencic, Kenin, Anasimova etc. nu inseamna ca daca migrezi, viata se opreste. Sunt un fan Simona si de fiecare data cand vine in New York ma duc sa o sustin. La fel am facut si pentru Ana Bogdan sau Sorana Cristea. Ador sa le vad jucand la fel cum ador sa vad tenis de calitate", a scris un altul.

"Jenant post. Cand tara ta nu te ajuta cu nimic, ba din contra iti pune bete-n roata, atunci reprezinti o alta tare care te ajuta sa fii cea mai buna versiune a ta. Mai exista o vorba prin care sper sa intelegi ce vreau sa spun: "Mama nu e cea care te naste, e cea care te creste", este un alt mesaj.

Fost oficial al FR Tenis, Cosmin Hodor este în echipa Simonei Halep din decembrie 2017. El este manager la Stejarii Country Club şi fost director al turneului ATP de la Bucureşti.

Simona Halep, locul 5 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 3-6, 7-6 (6), 6-3, pe jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, numărul 4 mondial, în prima etapă a Grupei Violet a Turneului Campioanelor, de la Shenzhen.

Bianca Andreescu, 19 ani, este născută la Mississauga, Ontario, Canada, din părinţi români.