Reacția Biancăi Andreescu după ce a fost învinsă de Simona Halep

"Cred că am aplicat tactica potrivită", a reacţionat canadianca de origine română Bianca Andreescu după meciul pierdut în faţa româncei Simona Halep, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni în Grupa Violet a Turneului Campioanelor ce are loc în oraşul chinez Shenzhen.

"Cred că am aplicat tactica potrivită. Serviciul meu. Returul meu a fost bun astăzi, cel puţin în cea mai mare parte a meciului. Nu m-am simţit deloc intimidată când am păşit pe teren", a declarat Andreescu.

"Ştiu că am admirat-o mult, aşa că a fost cu adevărat amuzant să pot juca împotriva ei. Da, poate voi juca din nou contra ei, să-mi iau revanşa", a spus Andreescu, ce a avut-o în premieră adversară pe Halep, potrivit news.ro.

"A fost un meci bun. Ea a luptat cu adevărat mult. N-am valorificat şansele pe care le-am avut în setul al doilea, aşa că sunt cu adevărat dezamăgită pentru asta", a adăugat canadianca.

În etapa doua, miercuri, Andreescu o va înfrunta pe Karolina Pliskova (Cehia), iar Halep pe ucraineanca Elina Svitolina, deţinătoarea titlului.

Simona Halep: M-am gândit că sunt mai puternică psihic

"În setul al doilea, chiar dacă ea conducea, m-am gând că sunt mai punternică din punct de vedere psihic. Am avut câteva schimburi lungi de mingi, pe care le-am câştigat. Apoi, nu m-am mai gândit la rezultat, m-a concentrat pe mine însămi. Am avut în cap doar că trebuie să joc împotriva ei ca să fiu bună. A schimbat mult ritmul, cu unele mingi tăiate, la care nu te aşteptai. Cred că la mingea de meci am fost agresivă cu lovitura de rever pe linie, dacă îmi amintesc bine. Nu m-am gândit că pot pierde meciul (n.r. - la minge de meci). Am vrut doar să încep, chiar dacă poate era prea târziu, să încep să lovesc mingea şi să o dau pe linie. Cred că azi a fost o bună lovitură împotriva ei", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

"Am auzit la mine în ţară că sunt un pic prea bătrână. De aceea a fost un pic de presiune. Dar sunt fericită şi mândră acum că am văzut că sunt încă acolo şi pot să lupt, chiar dacă vin jucătoare tinere şi puternice, care câştigă deja la 19 ani un grand slam", a mai declarat Halep, potrivit WTA Insider.