Un manual de educaţie financiară, dedicat fotbaliştilor, a fost lansat de ASF și FRF. „Faima îți cam ia mințile”

Vlad Nicolaescu și Dan Chitic au fost invitații Ștefanei Todică la emisiunea iBani, de la ASF, asociație care a lansat împreună cu Federaţia Română de Fotbal un manual de educaţie financiară dedicat fotbaliştilor.

Există provocări și deși acest manual este realizat pentru fotbaliști sau tinerii fotbaliști. Principiile manualului pot fi aplicate de fiecare dintre noi, în viețile noastre. Și atunci când vorbim despre educație financiară vorbim despre bugetare, despre planificare, despre o gândire financiară pe termen lung.

Sportivii de performanță sau fotbaliștii se confruntă cu diferite dificultăți din cauza unei cariere scurte. Ei câștigă bani 15-20 de ani. Din primii ani de cariera profesionistă trebuie să ne gândim să economisim, să punem bani deoparte, să investim, astfel încât când ne vom retrage din activitate să ne putem satisface atât nevoile, cât și dorințele.

Răzvan Raț, fost fotbalist, antreprenor: „Să nu credeți că eu nu am făcut prostii, că nu am cheltuit bani de care acum îmi pare rău. Faima combinată cu puterea banilor îți cam ia mințile, ai impresia că lumea e a ta, și banii fug foarte repede din buzunar și credeți-mă că și eu am făcut greșeli de-a lungul cariereri pentru că nu aveam loc pe ușă, începusem să mă umflu un pic.

Problema la fotbal e că orice se poate întâmpla și lucrurile se pot termina în orice zi, în orice clipă, poți să ai o problemă cu accidentările, poți să ai o problemă cu antrenorul. Am fost și eu în imobiliare, mai departe am făcut hotelul de la Slatina și baza sportivă. Am diversificat portofoliul. Am ajuns și în agricultură, și în domeniul farmaceutic, și în tehnologie.

La momentul ăsta, compania în care eu am investit este administratorul platformei de web3 al Fifa. O alta investiție un proiect care un proiect care are o latură socială importantă, este vorba despre un dispozitiv care înlocuiește câinele și bățul pentru nevăzători”.

