Reacția Anettei Kontaveit după ce a fost zdrobită de Halep. „Nu am reușit să-i fac față”

Australian Open 2020. Jucătoarea estonă Anett Kontaveit a declarat, miercuri, în conferinţa de presă de după meciul de la Australian Open cu Simona Halep, că românca a jucat incredibil şi a pus-o sub presiune tot timpul.

„Simona a jucat un meci incredibil. Eu am încercat să fac totul, dar a fost atât de puternică astăzi. Nu am putut găsi arma, am încercat să fiu agresivă, dar nu am reuşit să-i fac faţă. Ştiam că este o jucătoare foarte bună şi mă aşteptam să fie greu. Ştiam că este incredibil de rapidă, dar am fost un pic surprinsă de cât de agresiv a jucat şi ea, făcându-mă să mă mişc mult. Cred că a returnat foarte bine şi m-a pus sub presiune tot timpul. Joacă extraordinar. A jucat mult mai bine decât mine astăzi”, a spus Kontaveit, potrivit News.ro.

Estona este mulţumită de parcursul de la Australian Open: “Acum trei luni nici măcar nu puteam alerga, faptul că am ajuns în sferturile de finală este o performanţă”.

Simona, în semifinale la Australian Open 2020

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-1, 6-1, în 53 de minute, pe Anett Kntaveit din Estonia, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28, calificându-se pentru a doua oară în semifinalele Australian Open.

Halep a atins pentru a doua oară semifinalele la Melbourne după o victorie rapidă, în doar 53 de minute, în faţa unei adversare aflate la cel mai bun rezultat din carieră la un Grand Slam.