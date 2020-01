Ce scrie presa internațională despre evoluția „aproape perfectă” a Simonei Halep la Australian Open

BBC: Simona Halep a trecut într-un mod minunat de Anett Kontaveit şi a ajuns în semifinale. Românca nu a pierdut niciun set la ediţia din acest an şi nu a fost niciodată în pericol pe Rod Laver Arena.

"Aproape de perfecțiune. De neoprit!" au scris australienii de la Melbourne pe contul oficial al competiției.

WTA Tennis: Simona Halep este în semifinale la Australian Open fără să piardă un set după ce a trecut vijelios de Anett Kontaveit. Halep a fost la controlul meciului încă de la început, cu un procentaj de 78% pe primul serviciu şi cinci break-uri, obţinând astfel o victorie în doar 53 de minute.

Fox Sports: "Simona Halep a trimis miercuri un avertisment la Australian Open după ce s-a calificat în semifinale după doar 53 de minute de joc. Halep a distrus-o pe Anett Kontaveit în sferturile de finală de la Melbourne. Halep, în vârstă de 28 de ani, singura sfertfinalistă care nu a cedat set până acum, urmăreşte să-şi adauge în palmares titlul de la Melbourne alături de trofeele de la Roland Garros şi Wimbledon".

Ausopen.com: Simona Halep a făcut pregătirea competiţională în afară României pentru prima dată în carieră, iar munca depusă este clar răsplătită, românca oferind o prestaţie fără cusur împotriva lui Anett Kontaveit. Simona a acoperit fără mare efort fiecare centimetru al terenului şi a oferit un joc agresiv care a copleşit-o pe Kontaveit.

L'Equipe: Foarte solidă, Simona Halep îşi continuă drumul. Este singura jucătoare care nu a pierdut niciun set în acest turneu, iar pe Anett Kontaveit a dominat-o categoric. Estona nu a găsit niciodată soluţia pentru a răspunde şi a lăsat-o pe Simona să defileze. Simona e foarte pregătită din punct de vedere fizic şi foarte eficientă.

Australian Open 2020. Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne.

În semifinale, Simona se va duela cu Garbine Muguruza, aflată pe locul 31 în clasamentul WTA.

