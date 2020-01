Simona Halep este în semifinale la Australian Open, după o victorie entuziasmantă

Australian Open 2020. Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, după ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne.

Halep a precizat că a ştiut ce trebuie să joace în meciul cu Anett Kontaveit şi că se simte foarte bine din punct de vedere fizic.

"Este o plăcere să joc aici, în Australia şi sunt fericită că pot juca tenisul meu cel mai bun şi că m-am calificat în semifinale. M-am simţit bine, azi, pe teren, am simţit jocul, mi-am simţit picioarele, am ştiut cum să joc împotriva ei, am fost concentrată la fiecare punct jucat. De altfel, îmi place mult să joc aici, la Melbourne. Am lucrat un pic mai mult la partea fizică, este prima dată în viaţa mea când m-am pregătit departe de casă şi m-am concentrat în fiecare zi la ceea ce am de făcut, fără pauză. A însemnat mult pentru mine, anul acesta am început foarte bine şi mă simt mult mai puternică decât înainte", a declarat fostul lider WTA.

"Perfection doesn't exist, but I'm very happy with the way I played."@Simona_Halep, we reckon a 6-1 6-1 quarterfinal win in 53 minutes in which you saved the only break point you faced & won all your net points is pretty close to perfect!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tdAePKPToF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Halep a atins pentru a doua oară semifinalele la Melbourne după o victorie rapidă, în doar 53 de minute, în faţa unei adversare aflate la cel mai bun rezultat din carieră la un Grand Slam.

Halep a controlat meciul de la un capăt la altul, a jucat calm, a construit inspirat şi nu i-a lăsat nicio şansă adversarei, care a părut apăsată de miza meciului.

Kontaveit (24 ani, 31 WTA) a început foarte bine, cu un ghem luat la zero, dar apoi Halep a dominat ostilităţile şi a câştigat 11 ghemuri la rând. Baltica a mai câştigat un ghem în actul secund, la 5-0, pentru Simona, care a încheiat în stil de campioană, cu un as.

Halep, care nu a pierdut niciun set anul acesta la Melbourne, a avut 5 aşi şi a făcut o dublă greşeală, a avut un procentaj ridicat la primul serviciu (78% faţă de 48%), în timp ce la al doilea a fost egalitate (44%). Românca a fructificat 5 mingi de break din 11 oportunităţi, iar Kontaveit a ratat singura şansă de care a beneficiat.

Near Perfect ????@Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Estoniana a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 15-12, dar şi mai multe erori neforţate, 15-10.

Halep (28 ani), a patra favorită, a câştigat clar şi primele sale două meciuri cu Kontaveit, în 2017, în turul al treilea la Miami, cu 6-3, 6-0, şi în sferturi la Roma, cu 6-2, 6-4.

Simona Halep, finalistă la Melbourne în 2018, şi-a asigurat un cec de 1.040.000 dolari australieni şi 780 de puncte WTA.

Adversara Simonei din penultimul act este spaniola Garbine Muguruza (26 ani, 32 WTA).