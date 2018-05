Prima reacție a lui Karius după ce a gafat de două în finala Champions League

Getty

Antrenorul Jurgen Klopp (Liverpool) şi-a lăudat jucătorii pentru spiritul de luptă din teren în finala cu Real Madrid din Liga Campionilor (1-3) şi a avut cuvinte de încurajare pentru portarul Loris Karius, care a greşit grav la două goluri ale spaniolilor.

''Am făcut ce am putut şi băieţii au încercat totul, dar nu a fost cel mai bun scenariu pentru noi. Totul a fost formidabil în seara asta. Am mers în finală pentru a câştiga. Am avut o şansă bună, dar nu am ştiut s-o fructificăm'', a declarat Klopp după finală, scrie Agerpres.

Tehnicianul german a avut cuvinte de susţinere pentru portarul german Loris Karius, care a gafat la primul gol al lui Benzema şi la ultimul gol al lui Gareth Bale: ''A doua greşeală a fost din cauza primei greşeli. Este dificil să scapi de gândurile rele din mintea ta. E păcat că s-a întâmplat într-un meci ca ăsta, într-un asemenea sezon. Sunt alături de el, e un băiat fantastic''.

Jordan Henderson, căpitanul ''cormoranilor'' a refuzat să pună eşecul pe umerii portarului Loris Karius: ''Nu e vorba de greşelile făcute de Karius, pentru că am ajuns în finală ca o echipă şi am pierdut ca o echipă. Este vorba de totul. Nu am fost suficient de buni să câştigăm în seara asta. Sunt mândru de jucători şi de fanii care au venit alături de noi. Sper că vom continua şi vom ajunge în mai multe finale. Suntem mândri că am ajuns aici, ne va durea o perioadă, dar trebuie să mergem înainte''.

Portarul Loris Karius a declarat că regretă foarte mult că a greşit.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Îmi pare rău pentru coechipierii mei. Au încercat să mă încurajeze, dar îmi pare foarte rău că am pierdut finala”, a spus portarul german, potrivit News.ro.

La finalul partidei, Karius a început să plângă, însă a avut tăria să meargă la peluza fanilor lui Liverpool. Aceştia l-au aplaudat, deşi erau dezamăgiţi de înfrângerea echipei lor din finală Champions League.

