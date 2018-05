Un suporter a intrat pe teren în timpul finalei Ligii Campionilor. VIDEO

Fanul a pătruns pe gazon pe finalul jocului, în minutele de prelungire ale reprizei secunde, în timpul unei faze de atac a madrilenilor. El a încercat să se ajungă la Cristiano Ronaldo, dar a fost oprit.

Real Madrid a câştigat, sâmbătă, pentru a 13-a oară Liga Campionilor, a treia oară consecutiv, învingând în finala disputată la Kiev echipa Liverpool, scor 3-1. Zinedine Zidane este primul antrenor care obţine trei trofee europene consecutiv. Cristiano Ronaldo, primul fotbalist din istorie care câştigă de cinci ori LC.

Golurile au fost marcate de Karim Benzema ’51 şi Gareth Bale ’64, ‘83 pentru Real Madrid, respectiv Sadio Mane ’55 pentru Liverpool.

This fan keeping Ronaldo from scoring his patented stat padding goal after the game is well in hand is a God Damn Hero pic.twitter.com/whREjeyfhK