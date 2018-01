Prima reacție a Simonei Halep după calificarea în turul III al Australian Open

AFP

Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul trei al Australian Open, după ce a învins-o pe canadianca Eugenie Bouchard cu 6-2, 6-2.

Deși accidentată la glezna stângă, Simona Halep a reușit să nu-și arate vulnerabilitatea în fața adversarei sale și a învins-o decisiv, în turul doi al Australian Open.

Imediat după meci, locul I mondial a ținut să le mulțumească spectatorilor și fanilor.

„Cred că am jucat bine astăzi. Nu e simplu să joci cu Bouchard, ea stă mult aproape de linia din spate. Mi-a zis că trebuie să găsesc unghiuri și am făcut-o. Mă simt foarte bine pe acest teren și vreau să le mulțumesc fanilor. Chiar dacă sunt puțin accidentată, m-am simțit bine. Mă bucur că m-am calificat în turul trei, după ce în ultimii ani am ieșit devreme”, a reacționat Simona imediat după meci.

Atunci când a fost întrebată despre starea sa de sănătate, Simona a dat asigurări că se simte bine și că încearcă să ignore durerea.

„Simt durerea dar nu m-am gândit la ea, am vrut doar să joc și să câștig. Nu simt presiune fiind pe locul 1 mondial, muncesc și vreau să câștig fiecare meci. Vreau să-i mulțumesc lui Darren Cahill și echipei mele, datorită lui am ajuns numărul 1 mondial, mă bucur să joc la el acasă", a adăugat locul I mondial.

