Politicianul român care a susținut-o pe Simona din tribună, la Wimbledon: „Parcă visez”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a aflat sâmbătă în tribună la Wimbledon, unde jucătoarea română Simona Halep a învins-o pe jucătoarea americană Serena Williams, cu 6-2, 6-2.

„Parcă visez încă, e incredibil! Facem eforturi să avem un turneu de anvergură la Cluj-Napoca, discutăm şi aici despre asta. Cine nu şi-ar dori o dublă câştigătoare de Grand Slam într-un turneu? O vrem la Cluj pe Simona!”, a spus Boc, pentru News.ro.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

„Sunt aici, la Wimbledon, nu aveam cum să absentez. Suntem o mână de români cu suflet mare, care aşa cum am putut am luptat cu publicul englez, mare susţintător al Serenei, dar am reuşit să câştigăm respectul. Este o realizare fantastică a Simonei, pentru ea, dar şi pentru tot sportul românesc şi mă bucur că am făcut parte din aceste momente incredibile. Să o învingi pe Serena Williams, în faţa membrilor Casei Regale şi a lumii întregi, în nici o oră... este de domeniul fantasticului. Nu merge la Wimbledon cu tobe şi galerie cum facem în Fed Cup la meciurile României, dar nu ne-am făcut de râs, dimpotrivă. Am primit aplauze la final”, a adăugat Emil Boc.

Întrebat despre un turneu WTA la cluj-Napoca, primarul a spus: „Lucrăm intens la acest demers, chiar şi aici. Facem lobby, ne dorim enorm să îl avem la Cluj-Napoca şi, sigur că vom anunţa imediat ce vom avea veştile bune pe care ni le dorim. Cum să nu luptăm pentru Simona şi pentru a avea un turneu cu ea? Cine nu şi-ar dori un turneu cu o dublă câştigătoare de Grand Slam oriunde în lume? Iar faptul că e a noastră, ne motivează şi mai mult. Este cel mai bun model de urmat în viaţă şi un ambasador fără egal al României în întreaga lume”.

Citește și Mesajul lui Gheorghe Hagi pentru Simona Halep, după victoria de la Wimbledon

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!