Parchetul spaniol a demarat o anchetă privind fetiţa abuzată rasial la derby-ul madrilen

Parchetul spaniol a precizat că, în urma unei plângeri depuse de Liga spaniolă de fotbal, a deschis o anchetă privind un posibil delict de ură, categorie penală care include infracţiunile rasiste, după insultele proferate de suporterii lui Atletico contra unei femei şi a unui copil la meciul disputat pe 24 septembrie, citează Agerpres.

This young girl and her family were subject to racial abuse during the Real v Atletico game last week! ????

Real Madrid invited them to last night’s game where they got to meet with the players who signed shirts and posed for photos. ❤️

Classy! ????pic.twitter.com/jwCeTTELbF