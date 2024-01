O mare campioană, omorâtă de soțul ei, și el sportiv, într-un accident bizar. ”Ne luptăm să înțelegem ce s-a întâmplat”

Într-o declaraţie publicată pe site-ul Federaţiei australiene de ciclism, tatăl ei şi-a exprimat durerea în urma tragediei.

"Cuvintele nu pot exprima durerea noastră, tristeţea şi circumstanţele tragice ale decesului Melissei", a scris Peter Hoskins.

"Eu, Amanda, Jess şi familiile noastre suntem complet devastaţi şi încă ne luptăm să înţelegem ce s-a întâmplat. Nu numai că am pierdut o fiică şi o soră, dar şi copiii ei şi-au pierdut mama, un spirit liber, o persoană cu suflet mare, răbdătoare şi care se bucura de viaţă. Ea a fost stâlpul vieţilor lor şi ale noastre şi trebuie să-i cinstim memoria, astfel încât ei să crească ştiind cine a fost, ce a reprezentat şi ce a oferit tuturor celor pe care i-a întâlnit. Manifestările de sprijin ne-au copleşit. În scurta ei viaţă, Melissa a avut multe legături pozitive cu şi în jurul lumii. Înmormântarea va avea loc în oraşul ei natal, Perth, cu o slujbă de comemorare în Adelaide după Tour Down Under. Acum trebuie să ne confruntăm cu durerea în mod privat şi nu vom face alte comentarii. Rugăm mass-media să respecte intimitatea noastră şi a copiilor Melissei", se arată în comunicatul familiei.

Melissa Hoskins a căzut și a fost târâtă de mașina condusă de soțul ei, în fața casei lor

Rohan Dennis a fost reţinut şi acuzat de "omor prin imprudenţă la volan" după ce şi-a lovit soţia în faţa casei lor din Adelaide. Melissa Hoskins a fost transportată în stare gravă la spital şi a murit în urma rănilor suferite.

Fostul rutier de la Jumbo-Visma, care s-a retras în 2023, a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să se prezinte în faţa unui tribunal în luna martie.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, Melissa Hoskins, campioană mondială la urmărire pe echipe în 2015, s-a ţinut de mânerul portierei înainte de a cădea şi, posibil, de a fi târâtă la pământ. Anchetatorii mizează pe utilizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere din cartier pentru a face lumină în privinţa acestor evenimente dramatice.

Melissa Dennis, care avea 32 de ani, a fost la rândul ei o mare ciclistă, fiind campioană mondială la urmăriree pe echipe şi câştigătoare a Turului insulei Chongming în 2012. S-a retras la sfârşitul anului 2017, căsătorindu-se cu Rohan Dennis în anul următor. Cuplul are doi copii.

Dată publicare: 03-01-2024 20:11