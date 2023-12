Și-a căutat mama biologică timp de 41 de ani, dar a găsit-o moartă în baie. „Speram doar să nu fie ea”

Steven Smith, în vârstă de 43 de ani, speră acum să își găsească tatăl natural pentru a "încheia socotelile". El crede că tatăl său se numea Frank și că se afla în închisoare când s-a născut el, în februarie 1980.

Bărbatul, care s-a născut în Țara Galilor, a fost dat în plasament familial la scurt timp după ce s-a mutat la Londra cu mama sa, potrivit Mirror.

„În luna decembrie a aceluiași an am fost adoptat de un cuplu tânăr care nu avea copii - dar tatăl meu adoptiv m-a părăsit când aveam în jur de cinci ani. În copilărie, mama mea adoptivă s-a recăsătorit, a avut câțiva copii și apoi ne-am stabilit în viața din Essex", a povestit el.

Steven și-a întâlnit soția în Essex și au avut patru copii împreună. Dar recunoaște că și-a dorit întotdeauna să afle cine sunt părinții săi biologici.

„Am petrecut ani de zile căutând - și speram la un miracol", a spus el. Căutarea sa a luat o turnură în 2020, când a făcut un test ADN pentru a-și identifica originile și a aflat astfel că are un frate vitreg care locuiește în apropiere.

Acest indiciu l-a condus la o soră vitregă, care știa unde se află mama sa biologică. Din păcate, a aflat că mama sa, Daphne Morfydd Jones, a murit pe 9 martie 2021.

„Eram încă în perioada restricțiilor Covid, așa că am încercat să sun mai întâi la compania de locuințe pentru a verifica ce face, deoarece nimeni nu mai știa nimic de ea de ceva vreme. Au spus că totul era în regulă, dar am avut sentimentul că ceva nu era în regulă. Am luat-o pe fiica mea cea mare cu mine și am mers cu mașina la apartamentul mamei din Bethnal Green. Când am ajuns acolo, am văzut teancuri mari de scrisori - dar nu a răspuns nimeni când am bătut la ușă. Fiica mea a spus că ușa era descuiată, dar eu nu aș intra niciodată în locuința cuiva fără permisiunea acestuia. Se întuneca foarte tare și o strig pe mama pe nume, dar nu-mi răspunde nimeni, așa că m-am îngrijorat și am zis că va trebui să intru", a povestit Steven.

„Am văzut că așternuturile patului ei erau nearanjate, am trecut prin bucătărie, am întors capul să văd dacă era bine - dar era acolo, în baie, moartă. M-am întors și am fugit panicat, i-am spus fiicei mele și am sunat la 999 (numărul pentru urgențe) - aveam un atac de panică și speram doar să nu fie ea, dar tot mă simțeam îngrozitor”, a continuat el.

Poliția a sosit la scurt timp și a confirmat că femeia era într-adevăr mama lui Steven. Aceasta a fost incinerată mai târziu în acea lună, iar Steven a organizat slujba și a purtat sicriul alături de frații săi vitregi. Steven a aflat că este cel mai mare din cei opt copii ai femeii - mama sa Daphne a mai avut trei fete și patru băieți după ce s-a născut el.

Acum, Steven speră să își găsească tatăl biologic. „Vreau doar să încerc să găsesc ultima parte și să localizez tatăl meu și să aflu cine sunt și de unde vin. Singurele informații pe care le am sunt câteva rezultate ADN apropiate, dar niciunul nu arată cine este tatăl meu”, a adăugat el.

Dată publicare: 31-12-2023 12:02