O fotbalistă din Spania a refuzat să țină un moment de reculegere în memoria lui Diego Maradona

Legendarul argentinian a fost omagiat în acest weekend pe stadioanele din întreaga lume. O sportivă din Spania a sfidat însă momentul de reculegere ţinut în memoria lui "El Pibe D'Oro", scrie AS.com.

Fotbalista, pe numele ei Paula Dapena, a ales să se aşeze pe teren, cu spatele, în timp ce coechipierele sale au ţinut momentul de reculegere

Episodul s-a petrecut în Spania, înaintea partidei amicale dintre echipele Viajes Interrias FF şi Deportivo Abanca.

În vârstă de 24 de ani, Paula Dapena este recunoscută ca fiind o feministă convinsă, scriu jurnaliştii de la AS. În momentul în care a intrat pe teren, a spus că nu fusese anunţată că urmează un moment de reculegere în memoria lui Diego Maradona.

"Imediat cum am aflat că va urma un moment în memoria lui, am refuzat să-l respect. Am refuzat să ţin un moment de reculegere pentru un violator, pedofil şi un om care comitea abuzuri", a spus Dapena.

Fotbalista a mai spus că în urmă cu câteva zile nu s-a ţinut un moment de reculegere la un meci disputat de "Ziua Internaţională a Combaterii Violenţei împotriva Femeilor".

"Un moment de reculegere nu s-a ţinut pentru acele victime. Eu nu sunt de acord să ţin un moment de reculegere pentru un agresor şi nu pentru victime.", a mai afirmat Dapena.