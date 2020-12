Neymar, cercetat de procurori pentru o petrecere de Revelion cu 150 de invitați

Starul Neymar, de la PSG, a fost convocat de urgenţă de procurorii statului Rio de Janeiro pentru declaraţii despre organizarea unei petreceri de Anul Nou cu 150 de invitaţi, deşi reprezentantul fotbalistului a dezminţit organizarea acesteia.

Autorităţile braziliene susţin că au primit mai multe plângeri despre acest eveniment cu durata de cinci zile care ar fi avut loc la o proprietate de lux a lui Neymar din Mangaratiba, la circa 105 km de Rio de Janeiro.

Procurorii au precizat într-un comunicat că lui Neymar şi reprezentanţilor resortului de lux li s-a cerut să ofere detalii despre numărul de persoane invitate la petrecere, despre organizarea fiestei şi despre măsurile sanitare adoptate.

Reprezentantul lui Neymar, Day Crespo, a declarat pentru Reuters că jucătorul nu va organiza în acest an nicio petrecere, din cauza pandemiei de coronavirus şi el se află alături de prieteni şi familia lui.

Crespo a precizat că Neymar se află în staţiunea Balneario Camboriu din statul Santa Catarina, iar jucătorul a postat miercuri o fotografie pe Instagram, care demonstra că se află acolo.

Fotbalistul nu a comentat însă ştirea apărută în ziarul O Globo de sâmbătă.

Invitații nu au avut voie cu telefoane la ei pentru a nu apărea imagini în presă

După ce au apărut detalii în media despre petrecere, agenţia care a organizat evenimentul a precizat că au fost impuse măsuri stricte de siguranţă pentru a se evita răspândirea noului coronavirus.

Evenimentul a fost privat şi au fost obţinute toate aprobările necesare, dar fără a se menţiona numele lui Neymar ca gazdă.

Conform presei braziliene, evenimentul a avut loc la un hangar dezafectat, cumpărat special pentru această ocazie, şi că invitaţii nu au avut asupra lor telefoane mobile pentru a se evita scurgerea de fotografii sau clipuri video pe reţelele de socializare.

Pandemia de coronavirus a făcut peste 192.000 de victime în Brazilia, fiind depăşită la acest capitol doar de SUA. Doar miercuri, Brazilia a raportat 1.194 de decese din cauza COVID-19.

Primăria din Rio de Janeiro, oraş în care milioane de oameni se strângeau în fiecare an pe plaja Copacabana pentru a urmări faimosul foc de artificii din ajunul Noului An, a anulat evenimentul în acest an.