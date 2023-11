"Ne vedem în Germania!". PRO TV va transmite meciurile pe care echipa națională le va disputa la EURO 2024

Dar George Pușcaș și Ianis Hagi au întors rezultatul și i-au făcut pe milioane de români să plângă de fericire, după opt ani de speranțe spulberate.

Euro 2024 se va juca în Germania, iar meciurile se vor vedea în direct, la PRO TV.

În țară, suporterii au ieșit în stradă, bucuroși pentru calificare.

Edi Iordănescu, selecționerul României: "Sunt momente unice, monente speciale. România a arătat un grup unit, un spirit și am reușit să mergem la Europene".

Selecționerul Edi Iordanescu a fost luat pe sus de fotbaliști la conferința de presă de dupa meci.

Andrei Burcă, fotbalist al naționalei României: "Am condus meciul. Meritam să câştigăm din prima repriză. Am avut mai multe ocazii, am fost peste ei. Mulţumim frumos! Ne vedem în Germania".

Chiar dacă este deja calificată, pe primul loc în grupă, România mai are de jucat un meci, cu Elveția. Un rezultat bun ne-ar asigura adversari mai ușori la tragerile la sorți pentru Europeanul din vară.

Răzvan Burleanu, președintele FRF: Ne-am dori să păstram aceeași coeziune pe care o avem, între jucători și stafful tehnic. Ne dorim să fie cea mai bună generație din ultimii 20 de ani.

EURO 2024 va fi al 6-lea Campionat European la care joacă și România. Prima calificare a fost în 1984, cu o echipă din care făcea parte și Hagi. Acum vom avea din nou un Hagi pe teren. Ianis a fost cel care a reușit să dea golul calificării.

Când va avea loc tragerea la sorți a grupelor pentru EURO 2024

Tragerile la sorți pentru EURO 2024 vor avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg. Atunci vom afla ce adversari vom avea.

Nemții și-au pregătit deja stadioanele și au dezvăluit cum arată trofeul și mingea oficială a competiției.

Primul meci se va juca pe 17 iunie, la Munchen, iar marea finală va fi pe 14 iulie, la Berlin.

Toate meciurile se vor vedea în direct, la PRO TV.

Dată publicare: 19-11-2023 20:40