Ianis Hagi, după ce România s-a calificat la EURO 2024: "Am demonstrat că am fost pregătiți"

Calificarea a venit la trei decenii distanță după ce Anghel Iordănescu și Gică Hagi au dus România la Cupa Mondială din 1994.

Acum, copiii acestora, Edi Iordănescu și Ianis Hagi, au reușit și ei o performanță importantă pentru fotbalul românesc. Cu toate acestea, Ianis Hagi a afirmat că nu crede în coincidențe, ci în destin.

"Am reușit să ne calificăm în 9 meciuri, ceea ce e foarte bine. Suntem foarte fericiți. Am demonstrat că am fost pregătiți. Golul lor nu a schimbat multe, știam că trebuie să fim echilibrați. Știm foarte bine unde suntem. În seara asta ne-am adaptat foarte bine, așa cum am făcut-o în toată campania. Ne-am continuat planul și a venit și golul nostru.

Nici nu mai știu cum a ajuns mingea la mine, la golul doi. Era la un moment dat la Răzvan, după a sărit la mine și am întors-o la colțul scurt. S-a simțit calificarea după acel gol.

Nu cred în coincidențe, cred în destin. Îți faci destinul prin muncă. Domnul Iordănescu este un muncitor, eu sunt un muncitor. Putem să ne luptăm de la egal la egal cu orice echipă. Ne-am calificat la EURO, România a fost pregătită de la primul meci și s-a văzut asta.

Rămâne să jucăm pe Arena Națională cu un stadion plin, încercăm să-i facem fericiți pe suporteri. Să terminăm pe primul loc ar fi un avantaj pentru toată țara, asta ne dorim", a declarat Ianis Hagi, după victoria cu Israel, potrivit Sport.ro.

