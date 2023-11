„Am plâns de fericire”. După ani plini de dezamăgiri, fanii naționalei României au ocupat din nou Piața Universității

În București, mulți suporteri au urmărit meciul cu sufletul la gură, în localurile din Centrul Vechi.

Iar rezultatul partidei a provocat un adevărat val de entuziasm.

Fiecare fază a meciului a fost trăită cu intensitate de suporterii echipei naționale care au văzut meciul cu Israelul în acest local. Evident, golurile au dat startul uralelor.

Partida câștigată de „tricolori” cu 2-1 în fața Israelului i-a adus echipei naționale calificarea la Campionatul European din Germania.

Suporter: Suntem foarte fericiți, vom merge și la meciul cu Elveția, pe stadion.

Reporter: Vă duceți la Universitate?

Suporter: Asta vrem!

Suporter: „De-a lungul anilor, foarte mult timp am văzut imagini cu oameni care se bucură când se califica România la mondiale sau la euro și niciodată nu am putut să trăiesc și eu acest sentiment până acum. România s-a calificat și eu am fost să o văd în barul ăsta plin”.

Urmează meciul cu Elveția, la București

„Am plâns acasă de fericire, nu mi-a venit să cred. E ceva incredibil”, a reacționat un alt fan al naționalei.

Reporter: De când așteptai să sărbătorești o calificare la Universitate?

Microbist: „Din 2008, dar se pare că nu mai suntem așa de bucuroși pentru calificările echipei naționale, nu suntem foarte mulți oameni la Universitate”.

Marți, echipa natională va juca, la București, cu Elveția, ultimul meci din grupă.

Dată publicare: 19-11-2023 07:42