Ce a spus Edi Iordănescu după ce România s-a calificat la EURO 2024. "Antrenez băieți cu valoare și caracter"

La finalul partidei, selecționerul Edi Iordănescu și-a lăudat elevii. "Am crezut în ei", a afirmat selecționerul.

"O bucurie fără margini, probabil zilele următoare vom conștientiza mai bine. Am crezut în băieți. Păreri, critici, critici au fost din prima zi de când am venit. Dacă era mai multă toleranță, poate puteam să facem și mai bine și mai repede. A fost greu. S-au făcut și multe nedreptăți când am venit la națională, dar merg în plan secund.

Vreau să mulțumesc familiei. Părinții mei, frații mei au fost la meci, aici, au venit după națională peste tot. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în echipa națională, de la început sau pe parcurs. Mulțumesc Federației și președintelui care mi-a dat credit total și mână totală liberă, am luat deciziile pe care le-am crezut de cuviință. În ultimul rând îi mulțumesc Lui Dumnezeu, eu sunt credincios.

Antrenez băieți cu valoare și caracter, caracter deosebit. Nu a fost ușor. Când primești gol, ai vină. A venit faza dintr-un aut, am gestionat greșit, e greu să începi un meci decisiv de la 1-0, antrenez băieți de valoare, cu mare caracter, sunt mândru de ei toți și de echipă.

Suntem neînvinși, am atins borne impresionante, echipa națională a ținut steagul sus pentru România", a spus Edi Iordănescu, potrivit Sport.ro.

Chiar dacă tricolorii s-au calificat matematic la EURO 2024, tehnicianul vrea ca România să termine pe primul loc Grupa I. Pentru a reuși acest lucru, "tricolorii" trebuie să nu piardă, marți, cu Elveția, pe Arena Națională.

"Sunt deschis la orice discuții constructive, referitor la meciul cu Elveția. E important să terminăm neînvinși, înainte de orice, și să terminăm pe primul loc", a subliniat Edi Iordănescu.

Dată publicare: 19-11-2023 00:37