Momentul în care Cristiano Ronaldo izbucnește în plâns, într-un interviu. Ce l-a emoționat

Momentul emoționant a avut loc în timpul unui interviu pe care i l-a acordat celebrului jurnalist Piers Morgan, și care urmează să fie difuzat marți seară, la o televiziune britanică.

Fotbalistului i s-a arătat o înregistrare cu Dinis Aveiro, tatăl său, un dependent de alcool care a murit la 52 de ani din cauza insuficienței hepatice. În filmare apare Aveiro, lăudând performanțele fiului său, notează Mirror.

„Nu am văzut niciodată aceste imagini. Nu am văzut niciodată acest video. E incredibil”, a spus Ronaldo, izbucnind în lacrimi.

‘He doesn’t see me receive awards.’

Citește și Încă o acuzație de agresiune sexuală pentru președintele T.A.T.A. Noi detalii din dosar

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR