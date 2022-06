Moment uluitor la GP-ul Cataloniei. Aleix Espargaro a ieșit pe locul 5 după ce înaintea ultimei ture a crezut că e gata cursa

Espargaro a încetinit apropiindu-se de linia de sosire, deşi cursa continua. În plus, el şi-a arătat bucuria către public, scrie News.

El a pierdut astfel şansa de a încheia cursa pe locul doi şi în cele din urmă a terminat pe locul cinci.

what do you think @AleixEspargaro is still 1 round you have stopped...#CatalanGP #MotoGP pic.twitter.com/SAz5EtU2B0