Moment dramatic în Premier League. Căpitanul echipei Luton a suferit un stop cardiac în timpul unui meci | VIDEO

"Noi sperăm şi ne rugăm cu toţii pentru liderul şi căpitanul Tom Lockyer, care din fericire reacţionează bine şi a fost transportat la spital", s-a arătat în comunicatul lui Luton Town FC în cursul serii.

Fundaşul de 29 de ani a fost victima unui stop cardiac la ora jocului şi s-a prăbuşit pe teren. Jucătorii au intrat la vestiar, în timp ce scorul era 1-1, în timp ce jucătorul era preluat de echipele medicale. Meciul a fost apoi întrerupt definitiv.

“Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch during Premiership game. cardiac arrest.

Game suspended.”

